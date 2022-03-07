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ردا على العقوبات.. موسكو تحدد قائمة بدول «معادية» تسدد لها الشركات والأفراد الروس مستحقاتها بالروبل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 06:19 مساء
ردا على العقوبات.. موسكو تحدد قائمة بدول «معادية» تسدد لها الشركات والأفراد الروس مستحقاتها بالروبل
العملة الروسية الروبل. (أ ف ب)
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أعلنت الحكومة الروسية، الإثنين، أن السلطات وضعت قائمة بدول «معادية» بموجب قرار يمكِّن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها لها بالروبل، الذي فقد 45% من قيمته منذ يناير.

وتضم القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان وغيرها، وفق «فرانس برس».

شروط غير واضحة «لإجراء موقت» لتسديد الديون
وأُعدت اللائحة بموجب مرسوم رئاسي صدر الجمعة حدد شروطًا غير واضحة «لإجراء موقت» لتسديد الديون المستحقة «لبعض الدائنين الأجانب».

وإنفاذًا لذلك، بات بإمكان طرف مدين أن يطلب من مصرف روسي استحداث حساب خاص بالروبل باسم الطرف الدائن الأجنبي، وإرسال مستحقاته بما يوازيه بالروبل، وفق سعر الصرف الآني الذي يحدده البنك المركزي الروسي.

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ويطبق هذا الإجراء الموقت الجديد على المستحقات التي تتجاوز شهريًّا عشرة ملايين روبل معادل للدولار. ويعد هذا الإجراء من بين تدابير روسيا للرد على العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها عليها دول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.

تراجع غير مسبوق للعملة الروسية
وتسببت العقوبات بتراجع غير مسبوق للعملة الروسية وترافقت مع تجميد جزء من ودائع السلطات في الخارج؛ ما يمنع البنك المركزي من دعم الروبل.

وتتركز مخاوف الأسواق الإثنين على إمكان فرض عقوبات اقتصادية مباشرة على قطاع النفط الروسي.

وفي أسواق الصرف، تراجع سعر صرف الروبل بنسبة 10%، الإثنين، قرابة الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش ليصل إلى «137.70روبل» مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له. ومنذ الأول من يناير تراجع الروبل بنسبة 45 %.

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