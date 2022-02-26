فرنسا تسلم معدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.. وتشدد العقوبات على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة الفرنسية، السبت، أن باريس قررت تسليم مزيد المعدات العسكرية الدفاعية إلى أوكرانيا لدعمها ضد الهجوم الروسي.

وأوضحت الرئاسة، في بيان، أنه خلال اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون «تقرر تسليم معدات دفاعية إضافية إلى السلطات الأوكرانية، إضافة إلى دعم بالوقود»، من دون كشف تفاصيل أخرى، وفق وكالة «فرانس برس».

كما أعلن الإليزية أن باريس ستشدد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، خصوصًا عبر استهداف استخدام موسكو منصة «سويفت» للتعاملات المالية الدولية. وقالت الرئاسة إن ماكرون قرر «تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية بالتنسيق مع الأوروبيين والأميركيين».

فضلًا عن اتخاذ «إجراءات وطنية تقضي بتجميد أصول مالية لشخصيات روسية»، في موازاة «إجراءات جديدة» من المقرر اتخاذها «مع الشركاء الأوروبيين في ما يتعلق بنظام سويفت».

وهذا هو اليوم الثالث من هجوم قال بوتين إنه «عملية عسكرية» تستهدف حماية المواطنين الأوكران شرق البلاد واقتلاع «النازيين الجدد»، فيما تصفه كييف بأنه «غزو» لدولة ذات سيادة. وإلى الآن لم تستطع القوات الروسية السيطرة على أي مدينة كبيرة فيما تلقى مقاومة مستميتة تصد محاولاتها المتكررة لدخول العاصمة كييف.

وأمر بوتين السبت، الجيش الروسي بتوسيع هجومه على أوكرانيا من جميع المحاور، في وقت قال مسؤول دفاعي أميركي لوكالة «رويترز» إن «إحباط» القوات الروسية يتزايد في أوكرانيا، بسبب ما تعتبرها الولايات المتحدة «مقاومة مستمرة».

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته: «نعلم أنهم لم يحرزوا التقدم الذي أرادوا إحرازه، وخصوصًا في الشمال. لقد أصيبوا بالإحباط بسبب ما رأوه من مقاومة مستميتة»، وتابع: «لقد أدى ذلك إلى إبطاء تقدمهم»، واختتم «نرى مؤشرات على تصاعد المقاومة الأوكرانية مقابل تزايد الإحباط الروسي بسبب نقص الزخم».