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«فاو»: أسعار السلع الغذائية بلغت مستوى قياسيا في فبراير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 مارس 2022, 08:41 مساء
«فاو»: أسعار السلع الغذائية بلغت مستوى قياسيا في فبراير
قمح، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» اليوم الجمعة، أن الأسعار العالمية للسلع الغذائية بلغت مستوى قياسيا في فبراير بدفع خصوصا من الزيوت النباتية في ظل عرض محدود فاقمته الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وزاد مؤشر الفاو للأسعار الغذائية في فبراير بنسبة 3,9 % مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 140,7 نقطة في مقابل 135,7 نقطة في يناير، حسب بيان للمنظمة، نقلته وكالة «فرانس برس».

وتجاوز المؤشر الذي يرصد التقلبات الشهرية في الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الغذائية الأساسية، مستواه القياسي السابق المسجل في فبراير 2011 والبالغ 137,6 نقطة.

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