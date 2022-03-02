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سعر خام برنت يقفز بنحو 5% متجاوزا 110 دولارات للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 08:40 صباحا
سعر خام برنت يقفز بنحو 5% متجاوزا 110 دولارات للبرميل
حقول نفط شمال الظهران في السعودية، 20 مارس 2018، (ا ف ب)
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تجاوز سعر خام برنت، الأربعاء، عتبة الـ110 دولارات للبرميل، بينما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5%، وهو ارتفاع سببته المخاوف المتعاظمة على إمدادات النفط بسبب استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي لا تنفك تنهال على موسكو بسبب ذلك.

وارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 4.88% ليصل إلى 110.09 دولار، بينما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.06% ليصل إلى 108.64 دولار للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

وتثير العقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وتشكل الإمدادات الروسية نحو 40% من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غربا كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

والثلاثاء، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء فيها ستسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية 60 مليون برميل لتهدئة مخاوف الأسواق.

وفي أول خطاب له عن حال الاتحاد مساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمام الكونغرس أن الولايات المتحدة ستسحب من احتياطها الاستراتيجي 30 مليون برميل من النفط لإرساء الاستقرار في السوق.

وبدأت روسيا غزو جارتها في وقت كانت الأسعار ترتفع أساسا بسبب نقص الإمدادات والانتعاش القوي في الطلب في جميع أنحاء العالم بسبب رفع العديد من الدول القيود التي فرضتها لمكافحة جائحة كوفيد.

وستعقد منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» اجتماعا، الأربعاء، تشارك فيه روسيا للبحث في إمكان زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار.

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