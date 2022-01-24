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عملة «بتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 05:21 مساء
عملة «بتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر
صورة رمزية لعملة «بيتكوين» الرقمية. (أرشيفية، الإنترنت)
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تراجعت عملة الـ«بتكوين» نحو 9% إلى أدنى مستوياتها منذ 6 أشهر، حيث تسببت مخاوف من شن روسيا هجومًا على أوكرانيا في استمرار عمليات بيع الأصول عالية المخاطر بوتيرة سريعة حول العالم، وأدت المخاوف من نشوب صراع إلى هبوط الأسهم في جميع أنحاء العالم بينما صعدت قيمة الدولار وأسعار النفط.

وانخفضت الـ«بتكوين» أكبر العملات المشفرة 8.8% إلى 33.058 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 23 يوليو لتتكبد خسائر تتجاوز 50% منذ هبوطها من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي، وفقًا لمجلة «الاقتصادية». 

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأحد، إنها أصدرت أوامر بمغادرة أفراد عائلات العاملين بسفارتها في أوكرانيا في واحد من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن المسؤولين الأميركيين يستعدون لتحرك روسي عدائي في المنطقة.

كما تراجعت العملات المشفرة الأصغر التي عادة ما ترتفع وتنخفض مع الـ«بتكوين». وهبطت عملة «إيثر» ثاني أكبر العملات المشفرة 13% إلى 2202 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 27 يوليو. وانخفضت «بينانس كوين»، وهي رابع أكبر عملة رقمية 12%.


وتراجعت شركات تعدين العملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة «ريوت بلوكتشين» و«ماراثون ديجيتال» و«بت ديجيتال» بين 7.3% و 12% في تداولات ما قبل فتح السوق، في حين انخفضت أسهم «كوينبيس غلوبال»، التي تدير بورصة للعملات الرقمية 7.8 %.

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