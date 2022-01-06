تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 08:20 صباحا
منصة نفط في خليج المكسيك، (أرشيفية: الإنترنت)

تراجعت أسعار النفط الخميس؛ حيث هبطت بأكثر من دولار واحد للبرميل، من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وانخفاض الطلب.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 1.12 دولار أو 1.40% إلى 79.68 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 دولار أو 1.3% مسجلة 76.81 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ونقصت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بأكثر من عشرة ملايين برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أبريل العام 2020، مع دعم الإمدادات في المصافي بسبب انخفاض الطلب على الوقود.

وأرجع المحللون هذا التراجع إلى موجة الانتشار الجديدة لجائحة فيروس «كورونا»؛ حيث أبلغت الولايات المتحدة عن نحو مليون حالة جديدة الإثنين الماضي فقط، وهو رقم قياسي عالمي حيث لم يظهر انتشار المتحور «أوميكرون» أي علامات على التباطؤ، بينما تسبب الثلج الكثيف أيضًا في تعطيل حركة المرور هناك.

إضافة إلى ذلك، فإن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أظهر أن صانعي السياسة قد يرفعون أسعار الفائدة بشكل أسرع مما توقعته الأسواق، ما أثر على الأصول ذات المخاطر العالية مثل النفط.

- تحالف «أوبك+» يوافق على زيادة طفيفة في إنتاج النفط لشهر فبراير

والثلاثاء الماضي، اتفقت «أوبك+»، المجموعة التي تضم أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا ومنتجين آخرين، على إضافة 400 ألف برميل أخرى من الإمدادات يوميًا بحلول شهر فبراير، كما فعلت كل شهر منذ أغسطس الماضي.

وقال محللو «جي بي مورجان» في مذكرة، «تفترض حالتنا الآن أن يلغي التحالف بشكل كامل التخفيضات المتبقية لإنتاج النفط البالغة 2.96 مليون برميل يوميًا بحلول سبتمبر العام 2022».

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