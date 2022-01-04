تحالف «أوبك+» يوافق على زيادة طفيفة في إنتاج النفط لشهر فبراير

محطة نفطية شرق الولايات المتحدة. (الإنترنت)

قررت الدول الـ23 الأعضاء في تحالف «أوبك+» الثلاثاء زيادة طفيفة في إنتاج النفط لشهر فبراير، فيما لم يتأثر الطلب على النفط في هذه المرحلة كثيرًا بانتشار المتحور «أوميكرون».

واتفق ممثلو الدول الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤهم العشرة ضمن تحالف «أوبك بلاس» على رفع «المستوى الإجمالي للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم لشهر فبراير 2022» كما أعلنت «أوبك» في بيان في ختام اجتماع سريع لم يشهد أي مفاجآت، وفق «فرانس برس».

وخفضت هذه الدول الإنتاج بشكل كبير في العام 2020 فيما أثّر الوباء سلباً على الطلب. والعام الماضي، قررت بدء زيادة الانتاج مجدداً بشكل تدريجي مع تعافي الأسعار، ومع مراجعة الوضع شهريا.

وبعد اجتماع مقتضب عبر الفيديو الثلاثاء، اتفق ممثلو تحالف أوبك بلاس على رفع «المستوى الاجمالي للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم لشهر فبراير 2022». وهذا يأتي في سياق ما قامت به المجموعة في الأشهر الماضية.

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وكانت المجموعة وافقت على زيادة أخرى في اجتماعها في ديسمبر رغم ظهور المتحور أوميكرون، ما تسبب في انخفاض الأسعار بسبب اضطراب الأسواق بشأن تأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.

وقال جوفاني ستونوفو، الخبير الاستراتيجي في الطاقة في شركة «يو بي إس» للخدمات المالية «منذ اجتماع أوبك+ الأخير، (في أوائل ديسمبر)، تعافت أسعار النفط بشكل كبير، ما يشير إلى أن اللاعبين في السوق أصبحوا أقل قلقا من مدى تأثير المتحور أوميكرون على الطلب على النفط».

ووصل سعر خام برنت بحر الشمال إلى 79.76 دولار الثلاثاء، وهو أعلى بنسبة 15% عما كان عليه قبل اجتماع المجموعة في 2 ديسمبر.

وقال محللو «أوبك» للتحالف الإثنين إن تأثير أوميكرون سيكون معتدلاً على الطلب. وفيما ينتشر أوميكرون بسرعة كبيرة في كل أنحاء العالم، يبدو أقل حدة بكثير مما كان يخشى في البداية، ما يزيد الآمال في إمكان التغلب على الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها نوعا ما.

«إحساس بالاستقرار».. واختيار الغيص

وكان الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو شدد الإثنين على ضرورة «الحفاظ على درجة عالية من المرونة والقدرة على التكيف مع الوضع المتغير باستمرار». وأضاف أن «نهج المجموعة المرن ساهم في توفير إحساس إضافي بالاستقرار والطمأنينة والاستمرار للسوق وللمستثمرين» على حد سواء.

واختارت «أوبك» الإثنين الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما للمنظمة خلفا لباركيندو الذي تنتهي ولايته الثانية في يوليو.

يتولى الغيص الذي كان محافظ الكويت لدى «أوبك» من العام 2017 حتى يونيو 2021، منصب نائب مدير عام مؤسسة البترول الكويتية، وسيتولى منصبه لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 أغسطس. وتشمل خبرته التي امتدت لعقود في هذا القطاع فترات عمل في بكين ولندن لصالح مؤسسة البترول الكويتية.

صادرات ايران.. وروسيا لم تزد إنتاجها

وفيما تعمل دول «أوبك+» على زيادة إنتاجها تدريجا منذ العام الماضي، يشير محللون إلى أن بعض البلدان، مثل نيجيريا وأنغولا، تعاني من أجل زيادة الإنتاج.

وقال بيارن شيلدروب المحلل البارز في مجموعة «سيب» المالية السويدية «المهم هنا هو أن روسيا لم تزد إنتاجها في ديسمبر، ما قد يكون دليلا على أنها تقترب من طاقتها الإنتاجية القصوى".

ومن الدول الرئيسية الأخرى التي تعاني أيضا إيران التي تقيّد العقوبات الأميركية صادراتها. وتجري محادثات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق الذي حد من النشاطات النووية الإيرانية في مقابل تخفيف العقوبات.