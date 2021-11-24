بقيمة عشرة مليارات دولار .. الإمارات تعلن تأسيس صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (يسار)، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. (الإنترنت)

أعلنت الإمارات تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، الإماراتية الرسمية بعد زيارة قام بها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الى أنقرة الأربعاء.

وأشارت وكالة الأنباء الإمارارتية الى أن الإعلان يأتي عقب المحادثات التي جرت الأربعاء بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان «لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين».

وسيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

من جانب آخر قال مسؤول تركي اليوم الأربعاء، قبيل محادثات رفيعة المستوى في أنقرة، إن تركيا والإمارات ستبرمان اتفاقات في مجالات الطاقة واستثمارات التكنولوجيا والموانئ البحرية واللوجستيات، بحسب «رويترز».

وذكر المسؤول التركي أنه سيجري توقيع مذكرات تفاهم بين الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي وصندوق الثروة السيادي التركي ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية وشركات تركية أخرى.