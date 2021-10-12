صندوق النقد الدولي يخفض بشكل طفيف توقعاته للنمو العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 03:27 مساء

خفض صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته للنمو العالمي لعام 2021، ملقيًا باللوم على كاهل الوباء الذي يستمر في شل اقتصاديات البلدان الفقيرة مع معاناتها من نقص اللقاحات والإمدادات الأمر الذي يتسبب بإبطاء حركة الانتعاش مع تزايد التضخم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويتوقع صندوق النقد الدولي حاليًا نموًا عالميًا بنسبة 5,9% هذا العام بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته في شهر يوليو. ويبدو التراجع واضحًا بالنسبة للولايات المتحدة مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%، أو أقل بنقطة واحدة مما كان متوقعًا في السابق، كما أعلن الصندوق الثلاثاء خلال اجتماعات الخريف.

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