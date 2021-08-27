باول: الاقتصاد الأميركي بصدد العودة إلى سوق العمل القوي على الرغم من المتحورة دلتا

رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول. (أ ف ب)

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، اليوم الجمعة، إن التعافي الاقتصادي الأميركي في طريقه للعودة إلى سوق عمل قوي، وإن البنك المركزي قد يبدأ في سحب إجراءاته التحفيزية بحلول نهاية العام.

وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من أن «السياسات التي تُعتمد في توقيت غير مناسب يمكن أن تكون ضارة جدًا» في الظروف الحالية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولم يقدم باول تفاصيل عن خطط التخفيف من عمليات شراء السندات الضخمة في خطابه، لكنه شدد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل رفع سعر الفائدة القياسي ولن يتفاعل مع ضغوط التضخم الموقتة.