قفزة تاريخية لعملة «بتكوين» الافتراضية مع اهتمام بنوك أميركية بها

رجل يحمل مجسما لعملة بتكوين في متجر للعملات المشفرة في اسطنبول، 17 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

بعد اهتمام بنوك أميركية كبرى على غرار «سيتي» بعملة «بتكوين» الافتراضية، تجاوزت قيمة هذه العملة عتبة 30 ألف دولار، السبت، للمرة الأولى في تاريخها؛ الأمر الذي سيزيد من التركيز عليها في العالم.