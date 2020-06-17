تونس تطرح مناقصة لشراء 176 ألف طن من القمح

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 05:45 مساء

قال متعاملون أوربيون، اليوم الأربعاء، إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة عالمية لشراء ما يُقدر بواقع 176 ألف طن من قمح الطحين اللين، مشيرين إلى أن مناشئ التوريد خيارية، وأن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة يوم الخميس 18 يونيو الجاري.

وتطلب المناقصة القمح على خمس شحنات، قدر الواحدة 25 ألف طن وثلاث شحنات، حجم الواحدة 17 ألف طن للشحنة في الفترة بين 25 يوليو المقبل و25 أغسطس بناء على المنشأ.

ومن المتوقع طرح مناقصة بعد أن اشترت تونس 25 ألف طن فقط من قمح الطحين اللين بعد أن طلبت عروضًا لما يصل إلى 134 ألف طن في المناقصة السابقة في 11 يونيو.

يذكر أن  تونس، استوردت من فرنسا في أكتوبر 2019، زهاء 514 ألف طن من القمح الصلب بقيمة 442 مليون دينار و462 ألف طن من الشعير بقيمة 322 مليون دينار و1081 ألف طن من القمح اللين بقيمة 734 مليون دينار و441 ألف طن من السكر بقيمة ناهزت 419 مليون دينار.

وسجلت أسعار واردات الحبوب، وفق المرصد الوطني للفلاحة، ارتفاعًا بنسبة 21.8% بالنسبة للقمح اللين و21.2% للشعير و13.8% للقمح اللين.

وأكدت «فرانس إكسبور سيريال» أن تونس تعد موردًا هيكليًّا للحبوب وأن حاجياتها ستبلغ 1.2 مليون طن من القمح اللين و0.7 مليون طن من القمح الصلب و0.6 مليون طن من الشعير. علمًا بأن المصدرين الفرنسيين يتطلعون لسد 50% من حاجيات تونس من الشعير.

ولفتت إلى أن أسعار الإنتاج جذابة للمشترين وأن تونس يمكنها الاستفادة من ذلك وتوريد الحبوب بأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات ستشكل كذلك فرصة للتقارب بين مهنيي القطاع في البلدين.

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