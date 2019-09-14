إيران توقع عقدا بـ440 مليون دولار لتطوير حقل غاز بالخليج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 09:50 صباحا
وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه (أرشيفية الأنترنت)

ذكر التلفزيون الإيراني، أن طهران وقعت اليوم السبت عقدا بقيمة 440 مليون دولار مع شركة بتروبارس المحلية لتطوير حقل بلال للغاز في الخليج، مشيرا إلى نشاط قطاع الغاز في البلاد رغم العقوبات الأمريكية.

وخلال مراسم التوقيع، قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: «يبين هذا العقد وعقود أخرى قادمة أننا نعمل رغم العقوبات. العقوبات لم توقفنا، ونحن نعمل».

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وفي نوفمبر الماضي، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية بعد الانسحاب أحادي الجانب للرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية الست لكبح برنامج طهران النووي.

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