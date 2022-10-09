ديكور مشرق لغرفة النوم المظلمة

القاهرة - بوابة الوسط

يميل معظمنا إلى تقليل الإضاءة في غرف النوم، للحصول على أكبر قدر من الهدوء والراحة التي قد تبددهما الإضاءات القوية.

وهنا نستعرض بعض النصائح في الديكور التي تجعل غرفة النوم المظلمة تُشرق، حسب «سيدتي».

قد لا يكفي شراء وحدة الإضاءة السقفية لغرفة النوم المظلمة، بل يصح دعم الأخيرة بمجموعة من المصابيح الإضافية (المصباح الخاص بمنضدة السرير والمصباح الأرضي لتوفير الإضاءة من زاوية مختلفة). وفي هذا الإطار، يُفيد التركيز على اختيار وحدات الإضاءة الدافئة ذات اللون البرتقالي الضارب إلى الأصفر.

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كلما كانت غرفة النوم ضيقة، يجب أن تكون المرآة فيها أكبر، فالمرآة تعكس أي ضوء، خصوصا مع تثبيتها في مقابل النافذة. يذكر أنه يصح توزيع مجموعة من المرايا الصغيرة لإضافة الجاذبية البصرية إلى الديكور، كما يُنصح باختيار الأسطح العاكسة للضوء، مثل: منضدة التسريح ذات السطح المصمم من المرايا.

اختيار أي مادة فاتحة اللون لتكسي الأرضية.

الستارة

تركيب الستارة المعدة من قماش شفاف (الفوال، مثلا) فاتح اللون، مع أهمية إبعاد أي قطعة من الأثاث عن النافذة.

طلاء الجدران بطلاء مميز بلمعانه الشديد، الأمر الذي يعكس الضوء. ويذكر أن الحيلة المذكورة مناسبة للسقف.

إضافة الإكسسوارات المعدنية اللامعة إلى أثاث غرفة النوم، مثل: مقابض التسريحة أو الباب.

إضافة لوحة جدارية أو صورة فوتوغرافية فنية نابضة بالحياة.

اختيار اللون الأبيض لديكورات الغرفة، إذ يخدع الأبيض العين، وذلك لأن اللون المذكور يوحي بأن الفضاء المعماري هو أكثر إشراقا. في هذا الإطار، يفيد طلاء السقف والجدران باللون الكريمي أو الأبيض، كما اختيار الأثاث مطليا بأحد اللونين المذكورين أو أي تدرج لوني شاحب.

الديكور المناسب يجعل غرفة النوم المظلمة مشرقة (الإنترنت)

الديكور المناسب يجعل غرفة النوم المظلمة مشرقة (الإنترنت)