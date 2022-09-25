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عناصر طبيعية تضفي الطاقة الإيجابية على منزلك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 02:47 مساء
عناصر طبيعية تضفي الطاقة الإيجابية على منزلك
تعرف إلى هذه القواعد البسيطة من أجل نشر الطاقة الإيجابية في المساحات الداخلية (الإنترنت)
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يستوحي مصمّمو الديكور الجمال من الطبيعة، والتي تضفي لمسة من الطاقة الإيجابية على المساحات الداخليّة في المنزل.

وهنا نستعرض بعض الأفكار لتوظيف العناصر الطبيعية في أركان المنزل لنشر الطاقة الإيجابية في الأرجاء، وفق «سيدي».

يحلو توظيف بعض أنواع النبات الأخضر في الصالة، لا سيّما مع توافر الإنارة الطبيعية القوية، لأن تكاثر غالبية النبات ونموه يرتكزان على عملية البناء الضوئي.

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لذا، يجب أن يتوافر عنصر الإنارة الطبيعي أو الصناعي، لتوفير بيئة نموّ سليمة.

من جهة ثانية، لا قاعدة في الديكور تحكم طريقة توزيع أحواض الزرع، باستثناء تقريب الأخيرة من مصادر الإنارة.

أضف إلى ذلك، تحلو الاستعانة بأي كائن حيّ لتعزيز الطاقة الإيجابية، في المساحات الداخلية، لا سيما حوض الأسماك، أو أقفاص الطيور، فأي روح طبيعية وحية تعطي انعكاسًا جذابًا في الداخل، لا سيما في صالة الاستقبال، أو المكتب المنزلي، وتكسر من الرتابة والملل.

في حال لم يمتلك القاطنون الوقت الكافي للعناية بالنبات الطبيعي، يمكن اللجوء إلى ورق الجدران ثلاثي الأبعاد، أو اللوحات التي تعكس مناظر طبيعية.

من جهة ثانية، يجب الحرص على توزيع قطع الأثاث في كل الغرف حسب أحجامها، حتى لا تبدو مكتظة، ما يتسبّب بالضيق والإرباك أثناء الحركة.

ويحلو اختيار الأشكال المنحنية في الصالات الفسيحة بعد القيام بدراسة شاملة ترتكز على تقنية «الـ3 دي» لمعرفة كيفية توظيفها بالشكل الصحيح.

تعرف إلى هذه القواعد البسيطة من أجل نشر الطاقة الإيجابية في المساحات الداخلية (الإنترنت)
تعرف إلى هذه القواعد البسيطة من أجل نشر الطاقة الإيجابية في المساحات الداخلية (الإنترنت)
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