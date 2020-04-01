الكلور للقضاء على الفيروسات في المنزل

يسهل انتشار الفيروسات على مختلف الأسطح بالمنزل، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بالعديد من الأمراض التي تسببها هذه الفيروسات، وذلك بعد ملامسة هذه الأسطح ثم وضع اليد على الوجه.

للتغلب على الفيروسات في المنزل، يجب التفكير في الأشياء التي يتم ملامستها عدة مرات في اليوم، مثل مقابض الأبواب، والصنابير والأحواض، ومقابض الخزائن، وأبواب الثلاجة، ومفاتيح الإضاءة، وأجهزة التحكم عن بعد، والأجهزة اللوحية، وغيرها من الأشياء، حسب «ويب طب».

الكلور أو المبيض

يعتبر الكلور من أكثر المواد الفعالة في قتل الفيروسات بالمنزل، ولكن يجب تخفيفه قبل استخدامه، بحيث يتم إضافة ¼ كوب من المبيض لكل جالون واحد من الماء البارد، وبالنسبة للعبوات الصغيرة، يتم إضافة 4 ملاعق صغيرة من مبيض الكلور العادي إلى لتر من الماء، ولكن ينبغي التأكد من اتباع التعليمات على ملصق المبيض.

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يترك الكلور المخفف على الأسطح لمدة 10 دقائق في حالة استخدامه على أسطح لن يتسبب في تلفها، ويمكن التأكد من ذلك عن طريق قراءة الملصق.

وينبغي استخدام الكلور في غضون 24 ساعة، حيث تتلاشى قدرته على التطهير بمرور الوقت، ولكن لا يجب استخدامه على الجلد حتى لا يسبب مشاكل صحية عديدة.