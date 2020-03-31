كيفية الحفاظ على جودة الهواء بالمنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 01:08 مساء

تساعد عملية تهوية المنزل أفراد الأسرة على الشعور بالراحة والاسترخاء، وكذا تقليل التوتر والاجهاد، والتخلص من الحشرات والبكتيريا، والوقاية من الإصابة بأمراض الشتاء مثل البرد والأنفلونزا.

وإليك هذه النصائح للحفاظ على جودة الهواء بالمنزل، حسب «سوبر ماما».

المطبخ والحمام هما روح أي منزل، حافظي على تهويتهما باستمرار وتأكدي من تشغيل أجهزة سحب الهواء لمنع انتشار الروائح في أنحاء المنزل.

تجنبي امتلاء المنزل بالروائح النفاذة مثل روائح العطور والبخور ومعطرات الجو الصناعية، وكذلك رائحة القلي.

زيني منزلك بزراعة بالنباتات المنزلية الخضراء التي تعزز من الأكسجين الجيد داخل المنزل، وتمتص ثاني أكسيد الكربون الضار.

احرصي على الصيانة الدورية للتكييف، وتنظيف فلاترها باستمرار.

إذا كان زوجكِ مدخنًا، اتفقي معه على عدم التدخين في المنزل، ليس من أجل صحته وحده فقط، بل أيضًا من أجل صحة أطفالكما وحمايتهم من التدخين السلبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
مستشار بالبيت الأبيض يقول إن «الدولة الأميركية» يمكن أن تتملك حصصا في شركات ...
اقتصاد
ميسي يعلن موافقة نجوم برشلونة على تخفيض رواتبهم
رياضة عالمية
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
آخر مستجدات كورونا.. أميركا تفخر بقدرتها على هزيمة الفيروس ونهب في إيطاليا ...
دولى
رئيس الوزراء التشيكي ينصح ترامب بإلزام ارتداء الكمامات للحد من تفشي «كورونا»
دولى
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»
طب وصحة
«كورونا» يكشف أسرار بيرلو مع برشلونة
رياضة عالمية
صدمة في أميركا .. وفاة أول رضيع أصيب بـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
 المزيد من ديكور

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بدائل «منزلية» للأقنعة الطبية