كيفية الحفاظ على جودة الهواء بالمنزل

تساعد عملية تهوية المنزل أفراد الأسرة على الشعور بالراحة والاسترخاء، وكذا تقليل التوتر والاجهاد، والتخلص من الحشرات والبكتيريا، والوقاية من الإصابة بأمراض الشتاء مثل البرد والأنفلونزا.

وإليك هذه النصائح للحفاظ على جودة الهواء بالمنزل، حسب «سوبر ماما».

المطبخ والحمام هما روح أي منزل، حافظي على تهويتهما باستمرار وتأكدي من تشغيل أجهزة سحب الهواء لمنع انتشار الروائح في أنحاء المنزل.

تجنبي امتلاء المنزل بالروائح النفاذة مثل روائح العطور والبخور ومعطرات الجو الصناعية، وكذلك رائحة القلي.

زيني منزلك بزراعة بالنباتات المنزلية الخضراء التي تعزز من الأكسجين الجيد داخل المنزل، وتمتص ثاني أكسيد الكربون الضار.

احرصي على الصيانة الدورية للتكييف، وتنظيف فلاترها باستمرار.

إذا كان زوجكِ مدخنًا، اتفقي معه على عدم التدخين في المنزل، ليس من أجل صحته وحده فقط، بل أيضًا من أجل صحة أطفالكما وحمايتهم من التدخين السلبي.