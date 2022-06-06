نصائح لبيع السيارة المستعملة بأعلى سعر

القاهرة - بوابة الوسط

تعد حالة السيارة المستعملة وطرازها وشكلها الخارجي من أهم العوامل، التي تؤثر في عملية بيعها.

في السطور التالية، سوف نبين لكم أبرز الأمور التي قد تساعد في منح السيارة رونقا ومظهرا ملائما لرغبات المشتري وبيعها بأفضل سعر ممكن، وفق «موتوري».

نصائح يجب الانتباه لها:

نظافة السيارة بشكل عام من الداخل والخارج.

تنظيف محرك السيارة، إذ إن نظافته توحي بوجود محرك سليم.

إجراء صيانة دورية للسيارة والتأكد من عدم وجود أي تسريب سوائل، إذ يعد هذا الأمر استثمارا جيدا لرفع سعر السيارة.

نظافة المصابيح، ويمكن استخدام معجون الأسنان في تنظيف البلاستيك الذي يغطي وحدات الإنارة أو استخدام مواد التنظيف المخصصة.

سلامة ونظافة العجلات والإطارات، وعدم ترك الإطارات التالفة على السيارة، حيث يعد وجود الثقوب والتآكل سببا كافيا لعدم بيع السيارة، ولا يجب إهمال الخدوش أو اعوجاج الجنوط، حيث يؤثر الأمر بشكل رئيسي على سلامة السيارة والقيادة الآمنة.

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الحرص أن يكون طلاء السيارة خاليا من أي خدوش وأي آثار أخرى، ويمكنك استخدام مواد معينة لتلميع الطلاء ومنح السيارة مظهرا أفضل وأنقى، وينبغي التنويه إلى عدم استخدام مواد التنظيف الخاصة بالمنزل على طلاء السيارة، إذ إنها تبهت من لون الطلاء وقد تؤدي إلى تقشيره.

تحديد سعر السيارة والحرص على وضع سعر منطقي لجذب أكبر عدد من المشترين المحتملين، ويمكن تحديد السعر من خلال البحث عن السيارات المعروضة للبيع على مختلف المواقع وإجراء المقارنة وبهذا يمكن تحديد السعر المناسب لسيارتك.

وفي حال أردت بيعها بسعر أعلى من الأسعار التي رأيتها على مختلف الإعلانات، يجب أن تذكر سبب رفع السعر، وقد يكون بسبب ميزة أضفتها للسيارة أو استخدام طلاء مرتفع الثمن وما غير ذلك من الأمور التي ترفع من قيمة السيارة.

معرفة كامل التفاصيل المتعلقة بأداء السيارة والممشى وغيرها من الأمور التي قد يسأل عنها المشتري.

التحدث بصراحة عن العيوب الموجودة، إذ إن المشتري قد لا يمانع هذه العيوب، ويرغب بشرائها بالرغم من وجودها.

محاولة التقاط صور عالية الجودة قدر المستطاع ومن مختلف الزوايا.

استخدام منصة موثوقة لعرض مواصفات السيارة وصورها.