3 أعطال تضرب سيارتك صيفا

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأ المشاكل الحقيقية للمركبة خلال فصل الصيف، مع ارتفاع درجة حرارة الجو، ما قد يمثل خطرا كبيرا على سيارتك إن لم تنتبه للأمر.

وهنا نقدم لك بعض المشاكل الشائعة التي تواجهها السيارة في الصيف بشكل عام، والتي تؤثر بطبيعة الحال على سلامة وأداء سيارتك حيث قد يميل البعض إلى تأجيل صيانة سيارته لبعض الوقت، ولكن قد يؤدي ذلك في كثير من الأحيان الى تحول المشاكل البسيطة إلى أعطال كبيرة، وفق «موتوري».

سخونة المحرك

تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها خلال شهور الصيف فترتفع درجة الحرارة داخل السيارة بشكل كبير خلال الأيام الحارة بشكل يجعل من الجلوس بداخلها في بعض الأحيان أمرا لا يطاق، ناهيك عن قيادتها وعلى الرغم من أن جميع السيارات مزودة بنظام تبريد ذاتي للمساعدة على تقليل درجة حرارة المحرك.

فإنه وبالرغم من ذلك، فإن الطقس الحار يقلل من كفاءة المبردات أو بالأحرى يصعب من قيامها بالمهمة المطلوبة بكفاءة مما يعني وجود خلل ولو بسيط في عمل دورة التبريد ممكن أن يؤدي إلى مشاكل أكبر.

ويعمل نظام التبريد بكفاءة طالما لا يوجد أي تسريب في دورة التبريد. ولهذا نوصي بفحص مستوى سوائل التبريد بصفة دورية، وفي واقع الأمر فإن سخونة المحرك ليست فقط من المشاكل الشائعة التي تواجهها السيارات في فصل الصيف، بل هي مشكلة مؤثرة جدًا يمكن أن تؤدي إلى توقف السيارة عن العمل تمامًا.

تلف قابض السيارة

هناك عمر افتراضي لقابض السيارة أو الكلتش حيث لن يستمر في أداء وظيفته إلى الأبد والعلامة الأولى على تلف الكلتش هو وجود رائحة حريق (شياط).

وعلاوة على ذلك، يلعب الطقس الحار دورا رئيسيا في تلف كلتش السيارة بسرعة، خصوصا إذا صاحب ذلك الوقوف المتكرر بالسيارة أثناء ازدحام المرور والحركة البطيئة.

وتصبح المشكلة أكثر خطورة عندما يقوم مالك السيارة بقطر عربة من الخلف حيث يضع ذلك ضغوطا إضافية على الكلتش. وعندما تحاول استكشاف السطح الخشن فإن حالة الكلتش تبدأ في التدهور.

ولتجنب تآكل الكلتش سيتعين عليك ملاحظة بعض الإشارات. على سبيل المثال، إذا شعرت برجة في السيارة أثناء العودة للخلف أو رفع الكلتش، فإن تلك إشارة على بدء التلف وبالتالي يصبح من الضروري زيارة مركز الصيانة لحل المشكلة.

الإطارات

بطبيعة الحال فإن فصل الصيف هو الوقت الذي يقرر فيه معظمنا التنزه والقيام بالسفر والرحلات وإحدى أبرز المشاكل التي تواجه السيارات خلال فصل الصيف هو انفجار الإطارات، ونظرا لخطورة الأمر فإنه يستحق فحص حالة الإطارات بشكل دوري لاكتشاف أي مشاكل.

يجب أن تدرك أن ارتفاع الحرارة ليس هو السبب في انفجار الإطارات، ولكنه بالأحرى يؤدي إلى تفاقم أي أضرار سابقة حيث تزداد المشاكل بسبب التمدد في فصل الصيف. ويؤدي تمدد الإطار إلى زيادة درجة الاحتكاك عندما يتلامس مع الطرق الساخنة.

إذا كان إطار السيارة يعاني من أي شقوق تحت الجزء المطاطي أو بسبب انخفاض ضغط الهواء الداخلي، فإن تلك إشارة على وجود ثقب أو ربما الحاجة إلى استبدال الإطار بأكمله.

يجب عليك أيضا التأكد من فحص ضغط الإطار قبل السفر لضمان عدم وجود أي مشاكل طوال رحلتك.