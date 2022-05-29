5 نصائح لتفادي تلف إطارات سيارتك في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط

تتأثر إطارات السيارات بدرجة الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، حيث تحتاج إلى العناية بصورة مضاعفة حتى تتحمل الحِمل، الذي تتعرض إليه خلال هذا الموسم من العام.

لذلك نقدِّم لك بعض النصائح للحفاظ على إطارات السيارة في فصل الصيف تعرف عليها معنا وفقًا لموقع «تيربو العرب».

ضبط مستوى ضغط الهواء في الإطارات

تعتبر خطوة ضبط ضغط الهواء بشكل سليم داخل الإطارات من أهم الخطوات التي تسهم في الحفاظ على السيارة وإطاراتها خلال فصل الصيف.



كما ينصح خبراء السيارات بضرورة فحص ضغط الإطارات، على الأقل مرة على الأقل خلال الأسبوع.



وضع أغطية صمامات ضغط الهواء

بينما يجب التأكد من وجود أغطية صمامات ضغط الإطارات، واستبدال التالف منها أو حتى المفقود.

وتلك الخطوة تعمل على عدم تسرب الهواء من فتحة الصمام، مما يؤدي إلى خفض ضغط الهواء داخل إطارات السيارة، ومن ثم يحافظ عليها تمامًا.