5 نصائح لتفادي تلف إطارات سيارتك في الصيف...

تتأثر إطارات السيارات بدرجة الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، حيث تحتاج إلى العناية بصورة مضاعفة حتى تتحمل الحِمل، الذي تتعرض إليه خلال هذا الموسم من العام.
لذلك نقدِّم لك بعض النصائح للحفاظ على إطارات السيارة في فصل الصيف تعرف عليها معنا وفقًا لموقع «تيربو العرب».
ضبط مستوى ضغط الهواء في الإطارات
تعتبر خطوة ضبط ضغط الهواء بشكل سليم داخل الإطارات من أهم الخطوات التي تسهم في الحفاظ على السيارة وإطاراتها خلال فصل الصيف.
كما ينصح خبراء السيارات بضرورة فحص ضغط الإطارات، على الأقل مرة على الأقل خلال الأسبوع.
وضع أغطية صمامات ضغط الهواء
بينما يجب التأكد من وجود أغطية صمامات ضغط الإطارات، واستبدال التالف منها أو حتى المفقود.
وتلك الخطوة تعمل على عدم تسرب الهواء من فتحة الصمام، مما يؤدي إلى خفض ضغط الهواء داخل إطارات السيارة، ومن ثم يحافظ عليها تمامًا.
مراقبة الانتفاخات داخل إطارات السيارة
ومن أبرز خطوات الحفاظ على إطارات السيارة خلال فصل الصيف، مراقبة الانتفاخات بالإطار، وهو ما يعرضه للانفجار في أي وقت، ولذلك يجب تغييره على وجه السرعة.
فحص الإطارات بصورة مستمرة
وينبغي على ملاك السيارات فحص الإطارات بشكل دوري، وذلك من أجل ضمان عدم تعرضها لأي تلف خلال فصل الصيف.
علاوة على ضرورة التأكد من سلامة الإطار الاحتياطي الموجود في الصندوق الخلفي للسيارة.
تجنب استخدام منتجات تلميع الإطارات
من ناحية أخرى، يوصي خبراء السيارات بتجنب استخدام المنتجات الخاصة بتلميع وتنظيف الإطارات.
بالأخص في أثناء درجات الحرارة المرتفعة، أي في فصل الصيف على وجه الخصوص.
وتسهم مستحضرات تنظيف الإطارات في حدوث تفاعلات كيميائية بين هذه المواد والإطارات، مما يؤدي إلى ظهور تشققات بها وتلفها بصورة سريعة للغاية.
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