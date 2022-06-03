نسخة أكثر قوة من «كورولا»

القاهرة - بوابة الوسط

قررت شركة تويوتا أن تزيد من قوة سيارتها الشهيرة «كورولا» (Corolla) لتجعلها أكثر تميزا مع نظام دفع رباعي رائع.

واكتسبت السيارة في نسختها الجديدة طابعا رياضيا وملامح أكثر هجومية، وحصلت على هيكل هاتشباك أنيق تظهر عليه معالم القوة من خلال شكل فتحاته الهوائية والانحناءات البارزة على الجوانب والعجلات الكبيرة المزود بها، وفق «روسيا اليوم».

ولم تطل التعديلات الشكل الخارجي لـ «كورولا»،التي ستطرح في الولايات المتحدة وبعض الدول حول العالم، فقط بل وصلت إلى قمرتها إذ حصلت القمرة على تصميم جديد لواجهة القيادة والمقود وبعض العناصر، وجهزت بشاشات لمسية جديدة بمقاس 7 و8 بوصات، كما حصلت على مساعدات Toyota Safety Sense الإلكترونية من الجيل الثالث.

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وحسب ما أوضحت الشركة، جهّزت السيارة أيضا بأنظمة تعليق وفرملة جديدة تساعدها في الحفاظ على الثبات على المنعطفات وأثناء السرعات العالية، وعلى نظام تشغيل المحرك والمصابيح عن بعد، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وفق ما نقل «روسيا اليوم» عن «موتو ون».

ومن المنتظر أن تطرح النسخة المخصصة للأسواق الأمريكية بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 171 حصانا، وتعمل بمنظومتي دفع أمامي ورباعي، كما ستطلق من هذه السيارة نسخ بمحركات توربينية بسعة 1.2 ليتر وعزم 116 حصانا، ونسخ مجهزة بمنظومات هجينة تعتمد على محركات بنزين ومحركات كهربائية.