Atwasat

نسخة أكثر قوة من «كورولا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 12:10 مساء
نسخة أكثر قوة من «كورولا»
تويوتا تطرح نسخا قوية وجميلة من السيارة «كورولا» (الإنترنت)
alwasat radio

قررت شركة تويوتا أن تزيد من قوة سيارتها الشهيرة «كورولا» (Corolla) لتجعلها أكثر تميزا مع نظام دفع رباعي رائع.

واكتسبت السيارة في نسختها الجديدة طابعا رياضيا وملامح أكثر هجومية، وحصلت على هيكل هاتشباك أنيق تظهر عليه معالم القوة من خلال شكل فتحاته الهوائية والانحناءات البارزة على الجوانب والعجلات الكبيرة المزود بها، وفق «روسيا اليوم».

ولم تطل التعديلات الشكل الخارجي لـ «كورولا»،التي ستطرح في الولايات المتحدة وبعض الدول حول العالم، فقط بل وصلت إلى قمرتها إذ حصلت القمرة على تصميم جديد لواجهة القيادة والمقود وبعض العناصر، وجهزت بشاشات لمسية جديدة بمقاس 7 و8 بوصات، كما حصلت على مساعدات Toyota Safety Sense الإلكترونية من الجيل الثالث.

- بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «تويوتا»

وحسب ما أوضحت الشركة، جهّزت السيارة أيضا بأنظمة تعليق وفرملة جديدة تساعدها في الحفاظ على الثبات على المنعطفات وأثناء السرعات العالية، وعلى نظام تشغيل المحرك والمصابيح عن بعد، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وفق ما نقل «روسيا اليوم» عن «موتو ون».

ومن المنتظر أن تطرح النسخة المخصصة للأسواق الأمريكية بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 171 حصانا، وتعمل بمنظومتي دفع أمامي ورباعي، كما ستطلق من هذه السيارة نسخ بمحركات توربينية بسعة 1.2 ليتر وعزم 116 حصانا، ونسخ مجهزة بمنظومات هجينة تعتمد على محركات بنزين ومحركات كهربائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)

70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)
بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. مانشيني يعد بثورة تغيير في المنتخب الإيطالي

بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. مانشيني يعد بثورة تغيير في المنتخب الإيطالي
100 يوم من الحرب.. كم نسبة السيطرة الروسية على أوكرانيا.. وهل يحدث انفصال؟

100 يوم من الحرب.. كم نسبة السيطرة الروسية على أوكرانيا.. وهل يحدث انفصال؟
محمد صلاح: أود التنازل عن كل الجوائز من أجل إعادة نهائي الأبطال

محمد صلاح: أود التنازل عن كل الجوائز من أجل إعادة نهائي الأبطال
منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن

منظمات حقوقية تتهم شركات فرنسية بالضلوع في «جرائم حرب» باليمن
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»

قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
بايدن يتابع عن كثب.. ماذا حدث في أوكلاهوما؟

بايدن يتابع عن كثب.. ماذا حدث في أوكلاهوما؟
القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»

القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»
أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022

أوكرانيا تبلغ نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022
هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 مليون دولار تعويضا

هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 ...
حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا

حكومة الوحدة توافق على إنشاء لجنة الهوية البصرية لدولة ليبيا
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا

خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: تكنولوجيا متطورة لأيقونة «مرسيدس» الكهربائية الجديدة
بالصور: تكنولوجيا متطورة لأيقونة «مرسيدس» الكهربائية الجديدة
علامات انتهاء صلاحية مرشح البنزين
علامات انتهاء صلاحية مرشح البنزين
بالصور: تويوتا تطلق إصدارا خاصا من «رنر 4»
بالصور: تويوتا تطلق إصدارا خاصا من «رنر 4»
الصور الرسمية الأولى لـ«فيراري» روما 2022
الصور الرسمية الأولى لـ«فيراري» روما 2022
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «تويوتا»
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «تويوتا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حلة جديدة لـ«قاتلة رولز رويس» الصينية (فيديو)
حلة جديدة لـ«قاتلة رولز رويس» الصينية (فيديو)...
5 اختصارات في سيارتك عليك معرفتها
5 اختصارات في سيارتك عليك معرفتها...
بالفيديو: تطوير إطارات دون هواء
بالفيديو: تطوير إطارات دون هواء...
بالفيديو: سيارة صينية جديدة تنافس «لاند كروزر»
بالفيديو: سيارة صينية جديدة تنافس «لاند كروزر»...
كل ما تحتاج معرفته عن مرشح هواء المحرك
كل ما تحتاج معرفته عن مرشح هواء المحرك...
المزيد
نسخة أكثر قوة من «كورولا»
نسخة أكثر قوة من «كورولا»...
3 أعطال تضرب سيارتك صيفا
3 أعطال تضرب سيارتك صيفا...
تعرف إلى سيارة «Ora Funky Cat» الشبابية
تعرف إلى سيارة «Ora Funky Cat» الشبابية...
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «تويوتا»
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «تويوتا»...
الصور الرسمية الأولى لـ«فيراري» روما 2022
الصور الرسمية الأولى لـ«فيراري» روما 2022...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط