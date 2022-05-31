بالصور: تويوتا تطلق إصدارا خاصا من «رنر 4»

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم تويوتا إصدارا خاصا من سيارتها الشهيرة رنر 4، لمناسبة الذكرى الأربعين على بدء إنتاج هذه السيارة التي وصلت مبيعاتها إلى أكثر من 4 ملايين وحدة.

ويصادف أن الإصدار الخاص سيصل مع طراز العام 2023 بواقع 4040 نسخة من هذه الإصدارات الخاصة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

ألوان السيارة

يعتمد الإصدار الخاص للذكرى الأربعين لتويوتا 4 رنر 2023 على فئة SR5 Premium، وسيكون متاحا بثلاثة ألوان: أبيض، أسود منتصف الليل معدني، وأحمر معدني.



وستتميز عن بقية التشكيلة بفضل العجلات المصنوعة من السبائك المعدنية قياس 17 بوصة/ إنش بلون البرونز، مع شبكة تويوتا التراثية المتوافقة مع لون الهيكل وشارة الباب الخلفي الخارجية ذات اللون البرونزي خصيصا للذكرى الأربعين.



على الرغم من ذلك، من المرجح أن تكون حزمة الرسومات التراثية التي تم إنشاؤها لنموذج الذكرى السنوية أكبر بشكل ملفت للنظر. تم بناء أول 4 رنر على منصة بيك آب تويوتا، والتي أسست هي نفسها تراث نجاح تويوتا اللامع في سباقات الطرقات الوعرة. وتكريما لهذا التراث، سوف يكتسي الإصدار الجديد ببعض الألوان: الأصفر، والبرتقالي، والأحمر المستوحى من الطراز القديم.

داخلية السيارة

يستمر موضوع الذكرى السنوية في الداخل، حيث تحصل 4 رنر على شارات حصرية على الكونسول الوسطي، يتميز بمقبض ناقل الحركة بالدرزات المتقاطعة باللون البرونزي، وخياطة برونزية للمقعد، وشعار الذكرى الأربعين على المقاعد المكسوة بغطاء SofTex باللون الأسود. وتتصدره فتحة سقف كهربائية قياسية.



محرك السيارة

تعتمد 4 رنر على محرك V6 سداسي الأسطوانات سعة 4 لتر يولد قوة 270 حصانا و376 نيوتن متر من ذروة عزم الدوران. يساعد توقيت الصمام المتغير المستقل المزدوج (VVT-i) في تحسين عزم الدوران عبر نطاق تشغيل المحرك، مما يعزز الاستجابة في مجموعة متنوعة من ظروف القيادة. يتميز ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو الخمس سرعات بوضعية للتبديل يدويا عند الرغبة. جميع درجات 4Runner مجهزة بشكل قياسي بجهاز استقبال مدمج للسحب والجر ووصلة أسلاك، ويمكن لجميع الطرز سحب 5000 رطل كحد أقصى.



تغطي تشكيلة 4 رنر 2023 مجموعة واسعة من الأذواق والاحتياجات في سيارات الدفع الرباعي عالية القدرات. يتضمن الخط فئات إس آر 5، وإس آر 5 بريميوم، وتي آر دي سبورت، وتي آر دي أوف رود، وتي آر دي أوف رود بريميوم، وليمتيد، وتي آر دي برو. ينضح 4Runner بمظهر قوي في جميع الفئات ومع ذلك يحتفظ بنمط سيارات الدفع الرباعي المميز.



تحتوي جميع طرازات 4Runner على مصابيح ضباب LED كمعدات قياسية. وهي متوفرة بالدفع الثنائي أو الرباعي، مع مقاعد تتسع لما يصل إلى سبعة.

تويوتا تقدم إصدارا خاصا من سيارتها الشهيرة رنر 4 لمناسبة الذكرى الأربعين لإنتاج السيارة

تويوتا تقدم إصدارا خاصا من سيارتها الشهيرة رنر 4 لمناسبة الذكرى الأربعين لإنتاج السيارة

تويوتا تقدم إصدارا خاصا من سيارتها الشهيرة رنر 4 لمناسبة الذكرى الأربعين لإنتاج السيارة

تويوتا تقدم إصدارا خاصا من سيارتها الشهيرة رنر 4 لمناسبة الذكرى الأربعين لإنتاج السيارة