بالصور: «نيسان z» بين الماضي والحاضر

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «نيسان» سيارتها Z الجديدة كليا، بينما استرجع المصممون الأعوام الخمسين الماضية من تاريخ Z بحثا عن مصدر إلهام يرتكزون عليه في عملهم.

وأضاف المصممون لها لمسة فريدة تُبرز تاريخ السيارة الغني وتحتفي بتراثها الياباني، وفا لموقع «عالم السيارات».

المقصورة الخارجية:

التصميم الجانبي: يعتبر العنصر الأشهر في سيارة نيسان الرياضية، حيث تمتاز نيسان Z الجديدة بالشكل المألوف للجيل الأول وبكون الجزء الخلفي أقل ارتفاعا من المقدمة. وتكمل التصميم الشهير المقدمة الطويلة والسطح القصير والسقف المنحدر.



ارتفاع المقدمة والجهة الخلفية / تصميم الهيكل والباب الخارجي: النسبة الذهبية التي تعتبر الرقم الأجمل على الإطلاق، عملية حسابية رياضية يمكن رؤيتها في الطبيعة، في صدفة نوتيلوس مثلا، وأيضا في الفن مثل روائع ليوناردو دافنشي وفي العمارة وحتى الموسيقى. وفيما يتعلق بسيارة Z الجديدة كليا، تستخدم عناصر من الجهة الأمامية والخلفية، وارتفاع النافذة ولوحة الباب النسبة الذهبية لإضفاء جمال طبيعي إلى التصميم ينال إعجاب الجميع.



الزجاج الجانبي الخلفي: استُوحي الزجاج الجانبي الخلفي المثلث مباشرة من الجيل الأول من Z. وقد تم استخدام هذا الشكل الفريد أيضا في 370Z.



غطاء المحرك: يُعرف في صفوف المصممين باسم “Z Bulge” واعتُمد فيه النهج ذاته الذي اعتُمد في نيسان Z الأصلية، حيث يتميز بنتوئه وبتموجاته الحادة التي تُبرز المقدمة الطويلة وتعكس القوة الكامنة تحت غطاء المحرك.



المصابيح الأمامية: تم تصميم شكل المصابيح الأمامية بالارتكاز على تصميم الجيل الأول من Z. فهي تتكون من جزئين مضيئين بتقنية LED على شكل هلال واستوحيت من المصابيح الأمامية المغطاة بالزجاج في طراز 240ZG المعروف أيضا باسم «G-nose «Z.



المصابيح الخلفية: استوحي التصميم الخلفي لسيارة Z الجديدة بشكل مباشر من نيسان 300ZX (Z32). ويشكل القسم الأوسط أسود اللون الذي يمتد على طول الجزء الخلفي عنصرا تصميميا يبرز أيضا في Z الأصلية ونيسان 300ZX (Z31).

إطارات جديدة بقياسات مختلفة

العجلات قياس 18 بوصة: استوحيت العجلات المكونة من 5 قضبان من تصميم العجلات المؤلفة من 4 قضبان والتي زود بها الجيل الأول من Z مع خطوط سميكة وثقوب مسامير مثبتة في الفراغ السلبي للعجلة.

العجلات قياس 19 بوصة: استوحيت قضبان العجلات قياس 19 بوصة من سيف كاتانا الياباني التقليدي الذي يتميز بتصميمه الدقيق وصناعته اليدوية.

ناقل الحركة

ناقل الحركة الأوتوماتيكي: تتميز نيسان Z الجديدة كليا بناقل حركة أوتوماتيكي جديد من تسع سرعات مع نظام تحكم بالانطلاق. كما يحمل شعار Z خفيا على جانب علبة ناقل الحركة ويمكن رؤيته من أسفل السيارة.

اللون الأصفر

لون الهيكل الخارجي الأصفر: استوحي لون الهيكل الخارجي الجديد في Z الجديدة كليا والمسمى أصفر Ikazuchi من سيارات Z السابقة. وقد اختار الطلاء الأصفر لسيارة Z الأصلية يوتاكا كاتاياما المعروف بالسيد «كاي» ليبرز التباين مع زرقة السماء. وكان كاتاياما يدير عمليات نيسان في الولايات المتحدة في السبعينيات وهو معروف على نطاق واسع بلقب أب الداتسون Z.

المقصورة الداخلية

لوحة العدادات: استوحي التصميم العام للوحة العدادات في Z الجديدة من التصميم الأفقي البسيط والعملي الذي ميز لوحة Z الأصلية مع لوحة مركزية محددة بوضوح ومتوفرة في كافة طرازات Z وترمز إلى تصميم السيارة الرياضية (التي تمتاز بدفع خلفي ومحرك أمامي).

مجموعة أدوات القياس الثلاثية: ميزت أدوات القياس الثلاثة في الجزء العلوي الأوسط من لوحة العدادات العديد من سيارات Z السابقة، حيث كانت بمثابة عنصر التصميم الداخلي الأكثر وضوحا الذي يربط 50 عاما من تراث Z بهذا الجيل السابع الأحدث منها.

ويهدف موضع مجموعة أدوات القياس إلى تقليل الإجهاد الناتج عن فرط حركة العين وتشتت الانتباه أثناء القيادة.

فتحات التهوية المركزية: تقع أعلى المجموعة المركزية وتتخذ زاوية مائلة بالاتجاه المعاكس للجزء السفلي من لوحة العدادات، فيما أسماه المصممون «الميل العكسي»، وهي تقنية تم استخدامها أيضا في الجيل الأول من Z. يقلل هذا النهج من الضوضاء المرئية التي يتعرض لها السائق وينتج عنها مقصورة داخلية يشعر فيها بالأمان حتى أثناء القيادة بسرعات عالية.



مقياس سرعة الدوران: تتميز نيسان Z الجديدة بأضواء تغيير مستويات السرعة كالتي تتوفر في سيارات السباق وتُعلم السائق بدقة متى يجب أن يزيد سرعته. ويشير الخط الأحمر في مقياس سرعة الدوران مباشرة إلى الأعلى، مما يسهل رؤية الإبرة عندما تقترب من هذه العلامة. وتقدم بالاقتراحين سائق السباقات المحترف تسوجيو ماتسودا وسائق سيارة سباق نيسان GT500.



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داخلية نيسان Z الجديدة كليا

أبرز العناصر التصميمية الخفية التي تتميز بها نيسان Z الجديدة كليا

أبرز العناصر التصميمية الخفية التي تتميز بها نيسان Z الجديدة كليا