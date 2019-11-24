نوافذ سيارة «تيسلا» الجديدة ليست مضادة للصدمات

تحطمت النوافذ المضادة للصدمات بعدما ألقى أحد الموظفين عليها كرة حديدية (أ ف ب)

خلال مراسم كشف سيارة «تيسلا» الكهربائية الجديدة، وجد إلون ماسك نفسه في موقف حرج، بعدما تحطمت نوافذها والمفترض أنها مضادة للصدمات، حسب ما تروج الشركة.

وكشف المؤسس المشارك لـ«تيسلا» سيارة «سايبر تراك»، التي تعمل بالبطاريات الكهربائية في كاليفورنيا الخميس، متحديا الموظفين بضرب نوافذها بمطارق ثقيلة بعد عرض شريط فيديو يظهر أنها تصدّت لطلقة من مسدس ناري من عيار 9 ميليمترات.

لكن تلك النوافذ المضادة للصدمات تحطمت بعدما ألقى أحد الموظفين عليها كرة حديد. وقال ماسك «حسنا، ربما كان ذلك أقوى من اللازم»، وفق «فرانس برس».

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فيما كانت المحاولة الثانية أفضل قليلا، إذ إن زجاج نافذة أخرى لم يتحطم إلا أنه تضرر بشكل كبير. وقال ماسك ببعض الارتباك إن الضربة «لم تخترق» الزجاج.

و«سايبر تراك» مصنوعة من المواد نفسها التي يخطط ماسك لاستخدامها في صاروخ «سبايس إكس» وبإمكانها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون ثلاث ثوان كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا».

وأوضح ماسك أن سعر هذه المركبة سيراوح بين 39900 و69900 دولار. ولم يحدد موعد إطلاقها، لكن محللين قالوا إنها لن تكون جاهزة قبل نهاية العام 2021 على أقرب تقدير.