صور تجسسية لايقونة تسلا الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 03:55 مساء

تمكن المصورون التجسسيون من رصد تيسلا موديل S P100D على حلبة نوربرجرنج في ألمانيا.

و يبدو أن هذا القرار الجريء أتى بعد أيام من كشف بورش عن سيارتها بورش تايكان الكهربائية، ولذا فإن على تيسلا موديل S P100D تحطيم كل الأرقام التي تسعى لها منافستها تايكان الكهربائية، من خلال محركيها الكهربائيين اللذين يولدان معاً قوة تصل إلى 762 حصان و عزم دوران يزيد عن 1000 نيوتن.متر ذلك وفقا لموقع "متوراتي".

وتشير الأخبار على موقع Road & Track بأن تيسلا موديل S P100D ستكون يوم 21 سبتمبر على مضمار نوربرجرنج لتسجل رقم قياسي عالمي عندما تتواجد على الحلبة، كما ستقوم يوم 18 سبتمبر بتجارب قاسية على الرقم القياسي.
 

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