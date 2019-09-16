صور تجسسية لايقونة تسلا الجديدة

تمكن المصورون التجسسيون من رصد تيسلا موديل S P100D على حلبة نوربرجرنج في ألمانيا.

و يبدو أن هذا القرار الجريء أتى بعد أيام من كشف بورش عن سيارتها بورش تايكان الكهربائية، ولذا فإن على تيسلا موديل S P100D تحطيم كل الأرقام التي تسعى لها منافستها تايكان الكهربائية، من خلال محركيها الكهربائيين اللذين يولدان معاً قوة تصل إلى 762 حصان و عزم دوران يزيد عن 1000 نيوتن.متر ذلك وفقا لموقع "متوراتي".

وتشير الأخبار على موقع Road & Track بأن تيسلا موديل S P100D ستكون يوم 21 سبتمبر على مضمار نوربرجرنج لتسجل رقم قياسي عالمي عندما تتواجد على الحلبة، كما ستقوم يوم 18 سبتمبر بتجارب قاسية على الرقم القياسي.

