استوحي إطلالة عيد الأضحى من النجمات

القاهرة - بوابة الوسط

تألّقي بلوك كاجوال أو كاجوال شيك، يعكس أسلوبكِ الستايلش بشكلٍ لافت، في عيد الأضحى، الذي يحل علينا بعد أيام قليلة.

النجمات والفاشينيستا سيساعدنكِ إذ يقدّمنَ طرق مختلفة لتنسيق الملابس، تليق بكلّ السيّدات مهما كان ذوقهنّ، وفق «جمالك».

استوحي مثلا من إطلالة الممثلة المصرية ياسمين صبري التي لجأت إلى فستان مشجر قصير ونسّقته مع حذاء كعب عالِ بالفوشيا وحقيبة يد باللون الأصفر، فعلا لوك منعش، غير ممل ومناسب لطلعاتكِ مع الأصدقاء في عيد الأضحى.

- بالصور: استوحي إطلالة العيد من نجمتك المفضلة

أما إن كنتِ تفضّلين إطلالة بنفحة شرقية بعض الشيء، فاستوحي من لوك الممثلة المصرية هنادي مهنا التي اختارت قفطان متّسم برسومات على شكل ورود، فعلا لوك شرقي مميز ومناسب جدا لإجازة عيد الأضحى.

إن كنتِ صاحبة ستايل كلاسيكي وتفضّلين التألق بفستان أنيق مثلا خلال إجازة العيد، فما رأيكِ بلوك الممثلة التونسية درة زروق مثلا؟ اختارت فستان باللون الأبيض اتّسم بالنقشات الملونة في أسفل التصميم.

للوك كاجوال مرح، ننصحكِ ارتداء ملابس مشابهة لتلك التي اعتمدتها ناتالي فنج، بزّة باللون الأخضر مع شوز باللون الأبيض: فعلا لوك ترندي، مريح ومرتب.

لا تترددي أيضا بأن تنسّقي ألوان متفاوتة مثل الأخضر والفوشيا مثلا.

لصيحة رائجة جدا هذا الصيف.. استوحي من الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز التي ارتدت فستان باللون الأخضر ونسّقته مع معطف باللون الفوشيا.

مهيرة عبدالعزي (الإنترنت)

ياسمين صبري (الإنترنت)

هنادي مهنا (الإنترنت)