بالصور: استوحي إطلالة العيد من نجمتك المفضلة

تميل حواء خلال عيد الأضحى للظهور بإطلالة تجمع ما بين الأناقة ومواكبة المناسبة الدينية والاجتماعية، التي يحتفل بها أكثر من مليار شخص حول العالم.

وفي عيد الأضحى 2021، تألقي بإطلالة كاجوال، تعكس أسلوبكِ المواكب للموضة بشكل لافت، والنجمات والفاشينيستا سيساعدنكِ إذ يقدمنَ طرق مختلفة لتنسيق الملابس، تليق بكل السيدات مهما كان ذوقهن.

استوحي من إطلالة دلال الدوب التي اختارت بزة باللون البنفسجي ونسقتها مع حقيبة باللون الأزرق.

لا تترددي بتنسيق الألوان المتضاربة سويا للوك على اخر موضة، كما أن البنفسجي من أكثر التدرجات الرائجة هذا الموسم. ياسمين صبري مثلا، اختارت في إحدى إطلالاتها سروال بخصر عالي مع قميص مع عقدة عند الجانب، كلاهما باللون البنفسجي، فاستوحي منها للوك عصري ومرح في الوقت عينه.

كذلك، استلهمي من إطلالة فرح الهادي التي اختارت فستانا طويلا بنقشة الزهور أو حتى من إطلالة سهى التي اعتمدت فستانا مشجرا بألوان مختلفة.

هذه النقشة هي من أكثر النقشات الرائجة في موسم ربيع وصيف 2021، لذا لا تترددين باعتمادها للوك عصري وجميل. إذا كنتِ تفضلين اللوكات الأبسط، استوحي من بثينة الرئيسي التي اختارت فستانا أصفر طويلا ونسقته مع حزام عند الخصر.

أما إن كنتِ تبحثين عن تصاميم تحاكي السهرات في عيد الأضحى وتريدين التألق بإطلالة ملفتة، استوحي من إطلالة ريم السعيدي التي اختارت قفطانا مطرزا بالذهبي من الأمام، أو من إطلالة كارمن سليمان التي نسقت قفطانا أبيض وأسود مع سروال وتوب، كلاهما باللون الأبيض.