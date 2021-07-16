بالصور: استوحي إطلالة العيد من نجمتك المفضلة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 03:07 مساء

تميل حواء خلال عيد الأضحى للظهور بإطلالة تجمع ما بين الأناقة ومواكبة المناسبة الدينية والاجتماعية، التي يحتفل بها أكثر من مليار شخص حول العالم.

وفي عيد الأضحى 2021، تألقي بإطلالة كاجوال، تعكس أسلوبكِ المواكب للموضة بشكل لافت، والنجمات والفاشينيستا سيساعدنكِ إذ يقدمنَ طرق مختلفة لتنسيق الملابس، تليق بكل السيدات مهما كان ذوقهن.

استوحي من إطلالة دلال الدوب التي اختارت بزة باللون البنفسجي ونسقتها مع حقيبة باللون الأزرق.

لا تترددي بتنسيق الألوان المتضاربة سويا للوك على اخر موضة، كما أن البنفسجي من أكثر التدرجات الرائجة هذا الموسم. ياسمين صبري مثلا، اختارت في إحدى إطلالاتها سروال بخصر عالي مع قميص مع عقدة عند الجانب، كلاهما باللون البنفسجي، فاستوحي منها للوك عصري ومرح في الوقت عينه.

كذلك، استلهمي من إطلالة فرح الهادي التي اختارت فستانا طويلا بنقشة الزهور أو حتى من إطلالة سهى التي اعتمدت فستانا مشجرا بألوان مختلفة.

هذه النقشة هي من أكثر النقشات الرائجة في موسم ربيع وصيف 2021، لذا لا تترددين باعتمادها للوك عصري وجميل. إذا كنتِ تفضلين اللوكات الأبسط، استوحي من بثينة الرئيسي التي اختارت فستانا أصفر طويلا ونسقته مع حزام عند الخصر.

أما إن كنتِ تبحثين عن تصاميم تحاكي السهرات في عيد الأضحى وتريدين التألق بإطلالة ملفتة، استوحي من إطلالة ريم السعيدي التي اختارت قفطانا مطرزا بالذهبي من الأمام، أو من إطلالة كارمن سليمان التي نسقت قفطانا أبيض وأسود مع سروال وتوب، كلاهما باللون الأبيض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تبدل مراكز وهدف قاتل في الجولة الثامنة من الدوري الليبي
رياضة محلية
إدارة مدرسة ببني وليد تحمل أولياء أمور الطلبة مسؤولية حريق أتلف بعض فصولها
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
ليبيا
المندوب الروسي: نطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا دون الإخلال بالوضع ...
ليبيا
المندوبة الأميركية: الحل السياسي في ليبيا يتطلب إجراء الانتخابات في ديسمبر
ليبيا
كوبيش يؤكد أمام مجلس الأمن أهمية إجراء الانتخابات ويحذر من «انزلاق ليبيا مجددا ...
ليبيا
للعام الثاني.. مناسك الحج تقتصر على مقيمين أخذوا كامل طعومهم
عربى
تخصيص أكثر من 10 ملايين دينار لإنشاء متنزه عائلي بمقر باب العزيزية
ليبيا
الأمم المتحدة تحذر من «كارثة» بسبب عدم تلقي ملايين الأطفال لقاحاتهم
دولى
هبوط أسعار النفط بنسبة 2% بفعل مخاوف حول فائض إمدادات
اقتصاد
«الصحة العالمية»: انتشار سلالة دلتا المتحورة من «كورونا» في 111 دولة
دولى
التعاون يخطف ثلاث نقاط مهمة.. وتعادل غير مفيد للنصر والوحدة أمام دارنس والأولمبي
رياضة محلية
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

يبحث عن ابنه 24 عاما مستخدما دراجة.. والنتيجة مفاجأة