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تخلصي من حب الشباب بالشاي الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 01:00 مساء
تخلصي من حب الشباب بالشاي الأخضر
نقدم إليكِ طريقة منزلية طبيعية تخلصكِ من حب الشباب
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يعتبر حب الشباب من أكثر الحالات المرضية التي تصيب الجلد وتصيب النساء بالضيق أحيانًا، خاصة إذا كانت المشكلة في بشرة الوجه.

لذلك نقدم إليكِ طريقة منزلية طبيعية تخلصكِ من هذه المشكلة عن طريق استخدام الشاي الأخضر الذي يعد مضادًا للبكتيريا والالتهابات، لأنه غني بمضادات الأكسدة، وغيرها من الخصائص التي تكافح حدوث مجموعة متنوعة من الاضطرابات الجلدية.

ويكافح الشاي الأخضر ظهور علامات تقدم البشرة في السن مثل: التجاعيد، وبقع التقدم في العمر، ويقلل من أضرار أشعة الشمس، تعرفي معنا على طريقة استخدامه لبشرة نضرة خالية من البثور، وذلك وفقًا لموقع «الموضوع».

طريقة الاستخدام
- ضعي باكت الشاي الأخضر في ماء ساخن واستخدمي منقوع الشاي الأخضر في دهن الوجه بواسطة قطنة.
- اتركي المزيج على وجهكِ لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي الوجه بماء دافئ وضعي مرطباً للبشرة.
- تكرر هذه العملية يوميًا حتى الحصول على النتيجة المرجوة.

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