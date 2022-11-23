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«علم» يحصد الهرم الذهبي.. تفاصيل جوائز الدورة 44 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 01:48 مساء
«علم» يحصد الهرم الذهبي.. تفاصيل جوائز الدورة 44 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»
من حفل ختام الدورة 44 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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اختتمت، مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ44 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعدد كبير من نجوم الفن، وصناع السينما في مصر والعالم العربي، والصحفيين والإعلاميين، والشخصيات البارزة.

بدأ الحفل بصعود الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، على المسرح لإلقاء كلمته الافتتاحية، قائلاً: «إن المهرجان على مدار تسعة أيام متتالية، استطاع أن يقدم عروضًا وأفلامًا مختلفة للجمهور، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الحضور لمشاهدة الأفلام، مشيرًا إلى أنه تناقش مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني حول جعل المهرجان من أكبر 3 مهرجانات في العالم». 

وتوجه فهمي، بالشكر لجميع رعاة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، متحدثًا عن فيلم «يوميات نائب في الأرياف» للمخرج توفيق صالح، الذي عرض لأول مرة بنسخته المرممة ضمن فعاليات الدورة الـ44، وأيضًا النسخة المرممة لفيلم «أغنية على الممر» للمخرج علي عبدالخالق، مع عرض مشاهد منهما على الشاشة للجمهور.

الحب حسب دالفا
وتوجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى المسرح لإعلان ختام الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيدة بجهود الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، وجميع القائمين عليه.

وجاءت القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ 44 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»: في المسابقة الدولية، تم منح جائزة «الهرم الذهبي» أحسن فيلم «علم» (فلسطين)، ومنحت لجنة التحكيم إيمانويل نيكو، مخرجة فيلم «الحب بحسب دالفا» (بلجيكا، فرنسا) جائزة الهرم الفضي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل مخرجة)، كما فاز الفيلم البولندي «خبز وملح» (بولندا) بجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول، وحصد الكاتب كوسوكي موكاي جائزة «نجيب محفوظ»، لأفضل سيناريو عن فيلم «رجل ما» (اليابان)، والفيلم من إخراج كي إيشيكاوا، فيما أعلنت لجنة التحكيم حصول مدير التصوير المصري مصطفى الكاشف، على جائزة «هنري بركات» أحسن إسهام فني، وهو من إخراج أحمد عبدالله.

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وذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة بين الممثل السوداني ماهر الخير عن فيلم «السد»، والممثل محمود بكري عن فيلم «علَم»، كما فازت الممثلة زيلدا سمسون، بجائزة أحسن ممثلة عن فيلم «الحب بحسب دالفا» (بلجيكا، فرنسا) إخراج إيمانويل نيكو.

19 ب
أما مسابقة آفاق السينما العربية، فاز كارلوس شاهين مخرج فيلم «أرض الوهم» (لبنان)، بجائزة «سعد الدين وهبة» أحسن فيلم عربي، كما منحت لجنة التحكيم فيلم «بِركة العروس» (لبنان) جائزة صلاح أبو سيف (لجنة التحكيم الخاصة)، والفيلم من إخراج باسم بريش، في حين حصلت بطلته كارول عبود جائزة أحسن أداء تمثيلي. وحصد فيلم «بعيدًا عن النيل» (مصر، الولايات المتحدة) جائزة أحسن فيلم غير روائي، وهو من إخراج شريف القطشة.

وحصلت الممثلة الجزائرية لينا خضري، على تنويه خاص عن فيلم «حورية» (فرنسا، بلجيكا) وهو من إخراج مونيا ميدور.

وأعلنت لجنة التحكيم حصول فيلم «نرجعلك» (تونس)، على تنويه خاص، وهو من إخراج ياسين الرديسي.وفي مسابقة أسبوع النقاد الدولية، أعلنت لجنة التحكيم حصول المخرج دميترو سوكوليتكي سوبتشوك، على جائزة «شادي عبدالسلام» أحسن فيلم، عن فيلمه «بامفير» (أوكرانيا)، وفاز بجائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) فيلم «جويلاند» (باكستان) ومن إخراج صايم صادق. كما حصل فيلم «ضحية» (سلوفاكيا) إخراج ميشال بلاسكو على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

أما مسابقة الأفلام القصيرة، فقد أعلنت لجنة التحكيم حصول فيلم «روزماري ب. أ- بعد أبي» على جائزة «يوسف شاهين» لأفضل فيلم، وقيمتها 100 ألف جنيه ويؤهل المهرجان الفيلم الفائز للمشاركة في تصفيات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير، في حين فاز فيلم «صاحبتي» (مصر) إخراج كوثر يونس، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما حصد فيلم «أمنية واحدة لعينة» (التشيك) من إخراج بيوتر جاسينيكي، على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

وحصد فيلم «19 ب» (مصر) إخراج أحمد عبدالله السيد، جائزة أفضل فيلم عربي، وقيمتها 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى جائزة «الفيبريسي»، في حين حاز فيلم «علَم» جائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور)، وقيمتها 15 ألف دولار.

من حفل ختام الدورة 44 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل ختام الدورة 44 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل ختام الدورة 44 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل ختام الدورة 44 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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