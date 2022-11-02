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«تايلور سويفت» تعاود الغناء على المسرح بعد انقطاع 4 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 11:21 صباحا
«تايلور سويفت» تعاود الغناء على المسرح بعد انقطاع 4 سنوات
تايلور سويفت ضمن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في كندا2022 (أ ف ب)
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أعلنت النجمة الأميركية تايلور سويفت، وسط النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الجديد، أنها ستعاود الغناء على المسرح وإحياء الحفلات الموسيقية، بعد أربع سنوات على آخر جولة لها.

وأطلقت المغنية البالغة 32 عاما على جولة حفلاتها المقبلة في الولايات المتحدة عنوان «إيراس» (Eras) اي «العصور»، إذ شاءتها «رحلة عبر كل العصور الموسيقية» في مسيرتها وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت سويفت في مقابلة ضمن برنامج «غود مورنينغ أميركا» الصباحي عبر محطة «إيه بي سي» الأميركية مخاطِبةَ مباشرة عشرات الملايين من المعجبين بها «أردت أن أخبركم بأمر أنا متشوقة له منذ مدة طويلة وأخطط له منذ زمن طويل: ستكون لي جولة حفلات«.

وتقام أولى هذه الحفلات في 18 مارس المقبل في ولاية أريزونا، تليها هيوستن وأتلانتا وشيكاغو ولوس أنجليس في أغسطس 2023.

ووعدت تايلور سويفت بأن تحدد قريبا مواعيد لحفلات خارج الولايات المتحدة.

ودخلت سويفت التاريخ الموسيقي الأميركي من خلال احتلال عشر أغنيات من ألبومها الجديد «ميدنايتس» كامل المراتب العشر الأولى ضمن تصنيف «بيلبورد هوت 100»، في سابقة من نوعها.

وبحسب «بيلبورد»، هذه أول مرة منذ 64 عاما يحقق فيها أي فنان مثل هذا الإنجازوقد تفوقت تايلور سويفت بذلك على مغني الراب درايك الذي نجح في احتلال تسعة من المراكز العشرة في التصنيف في سبتمبر 2021.

وكان إطلاق تايلور سويفت في 21 أكتوبر الفائت ألبومها العاشر «ميدنايتس»، المنتظر بقوة من محبيها والذي عادت فيه المغنية الأميركية إلى نمط موسيقى البوب، قد تسبب بأعطال على خدمة سبوتيفاي. وما لبث الألبوم أن «حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من المستمعين إلى ألبوم في يوم واحد»، وفق ما أعلنت المنصة العملاقة في مجال المحتويات الصوتية بالبث التدفقي.
 

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