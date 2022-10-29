افتتاح معرض «كان وأبطالها» لعدنان القرقني.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط: نهلة العربي

يُفتَتح معرض «كان وأبطالها» للفنان عدنان القرقني، في الخامسة من مساء السبت، بدار الفقيه حسن، باستضافة جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس، وبرعاية الجمعية الليبية للفنون التشكيلية.

وحسب ما كتب القرقني على صفحته في «فيسبوك»: «يقام هذا المعرض لمناسبة اليوم العالمي للرسوم المتحركة، حيث أجسد خلاله أهم الرسوم المتحركة التي واكبت فترات الثمانينيات في ليبيا».

- افتتاح معرض جامعة طبرق الدولي للكتاب.. السبت

وتابع: «وأستحضر عبر لوحات فنية رسمت بأسلوب مميز يمازج بينها وبين الخط الزمني لأبطال الرسوم المتحركة لذلك الوقت. سواء كانت رسومًا محلية أو عالمية أو انمي».

رحلة إلى الماضي

وعد الفنان: «سيأخذنا هذا المعرض في رحلة إلى الماضي، والذي يشكل للبعض فترات الطفولة وللبعض تاريخ لم يتعرف عليه بعد.. (كان وأبطالها).. هو رحلة الطفل فينا المتشوق إلى عالم الأبطال كما كنا نراهم».

وقالت الجمعية الليبية للفنون التشكيلية، وفق صفحتها في «فيسبوك»، إن «الدعوة عامة» لحضور المعرض الذي يستمر حتى الإثنين.

ويوافق الثامن والعشرون من أكتوبر سنويًا اليوم العالمي للرسوم المتحركة، الذي بدأ الاحتفال به العام 2002.