افتتاح معرض جامعة طبرق الدولي للكتاب.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط: نهلة العربي

يفتتح معرض جامعة طبرق الدولي للكتاب رسميًا، السبت، تحت شعار «جامعة طبرق.. رؤية تبني الوطن»، بمشاركة أكثر من 100 دار نشر ليبية وعربية، وذلك بمقر الإدارة العامة للجامعة.

وكانت الجامعة صرحت باستقبال مدينة طبرق وفود الناشرين العرب المشاركين في المعرض الدولي للكتاب، حسب ما نشرت على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

- اختتام معرض الإبداع والمشغولات اليدوية بمحلة قبر عون مندرة

- خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

وقالت الجامعة: «جرى استقبالهم بما يليق بهم من تقدير واحترام وأشرفت لجنة الاستقبال ولجنة الخدمات على نقلهم وتسكينهم في الفنادق المختارة بمدينة طبرق».

وتأتي الدورة الأولى تحت شعار «جامعة طبرق.. رؤية تبني الوطن»، وتستمر لمدة أسبوع كامل، فيما اختارت اللجنة العليا للمعرض الكاتب الراحل سعيد خيرالله صالح شخصية هذه الدورة.

معرض جامعة طبرق الدولي للكتاب يفتتح رسميا السبت (فيسبوك)