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7 عروض في الدورة الخامسة لمهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 04:00 مساء
7 عروض في الدورة الخامسة لمهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي
المهرجان يقام في الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر المقبل (فيسبوك)
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أعلن رئيس مهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي، الفنان رمضان الطيرة، أسماء العروض المشاركة في الدورة الخامسة.

وأشار رمضان إلى أن العرض المسرحي «خط 75» لفرقة «أجيال المسرح» بدرنة المشارك ضمن المسابقة الرسمية، سيكون هو عرض افتتاح الدورة الجديدة التي تنطلق في الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر المقبل، وفقا لصفحة المهرجان على «فيسبوك».

وكشف الطيرة أسماء باقي العروض المشاركة، وهي «البحر فيه فيل» لفرقة «المسرح الشعبي بنغازي»، بينما تشارك فرقة «هون المسرحية» بعرض «كركديه»، أما «الفرقة الليبية للمسرح» بشحات تشارك بمسرحية «على الرصيف».

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ومن طرابلس تشارك فرقة «السلام للمسرح» بعرض «كاتب لم يكتب شيء»، ومن بنغازي أيضا تشارك فرقة «زوايا المسرح» بعرض « سـتة وسـتة»، إضافة إلى عرض الافتتاح مسرحية «خط 75» لفرقة أجيال المسرح.

أما خارج المسابقة الرسمية للمهرجان فسوف تشارك فرقة «نسيم الحياة» من مدينة طبرق بمسرحية «من» وهي تحاكي سيرة الفنان الراحل صالح الأبيض الذي تحمل الدورة الخامسة اسمه تكريما له.

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