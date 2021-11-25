الفاخري أبرز الفائزين بجوائز «درنة الزاهرة»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 25 نوفمبر 2021, 04:40 مساء
من فعاليات مهرجان «درنة الزاهرة» (خاص لـ بوابة الوسط)

اختتم، مساء الأربعاء، مهرجان «درنة الزاهرة» في مدينة درنة، وذلك بعد مشاركة عدد من العروض المسرحية من بعض المدن الليبية منها بنغازي وسبها ودرنة وشحات.

وحصد الكاتب والمخرج الشاب محمد الفاخري من مدينة بنغازي، معظم جوائز المهرجان عن عرضه المسرحي «حسوفة» لفرقة «البهجة المسرحية».

ونال الفاخري جائزة أحسن ممثل مناصفة مع الممثلين مهند الصادق وناجي صلاح.

كما فاز محمد الفاخري بجائزة أحسن إخراج.

وحصد العرض المسرحي «الكرسي» (سبها) جائزة أفضل نص مسرحي بالمهرجان، بينما نال العرض المسرحي «المسرحية» من مدينة شحات، جائزة العرض المتكامل.

كما تقديم مجموعة من الدروع لعدد من الفنانين في الاختتام منهم الفنانة لطفية إبراهيم وعلي الفلاح وعبدالسلام شليبمو ومفتاح شنيب وفتحي القابسي.

من فعاليات مهرجان «درنة الزاهرة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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