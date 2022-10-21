أمسية قصصية وشعرية في سابع أيام معرض بنغازي للكتاب

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري

تقام ضمن البرنامج الثقافي لمعرض بنغازي الدولي للكتاب، الجمعة، أمسية قصصية عند الساعة الرابعة عصرا تديرها خديجة الفراوي، بمشاركة الكتاب: محمد العنيزي، وحسين نصيب، وعلى جمعة سبيق، وأحمد المكي، وبشرى العرفي، وعلى الفيتوري، وعلي العربي، حيث يفتح المعرض أبوابه الجمعة استثنائيا من الساعة الثالثة عصرا إلى الساعة التاسعة ليلا.

أما عشاق الشعر، فهم على موعد مع أمسية شعرية تديرها فاطمة المجبري، ويزينها الشعراء فوز ي الشلوي، وسراج الدين الورفلي، وسعاد يونس، ووجدان شكري عياش، ومصطفى الطرابلسي، وعبدالله علي عمران، وهدى الغول.

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وشهد معرض بنغازي الدولي للكتاب، الخميس، ثلاث ندوات ضمن برنامجه الثقافي حيث أقيمت الندوة الأولى تحت عنوان «دليلك في عالم معارض الكتب.. إضاءات معرفية» أدارتها خديجة الفضيل وبمشاركة سمية الأصيبعي وحواء السليماني وإشراف قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة بنغازي، وكانت الندوة الثانية حول «المشهد المسرحي في ليبيا» وأدارها الكاتب مصطفى السعيطي، وكان الختام مع اللقاء الأدبي «شهادات وتجارب» قدمها عمر الجروشي، بمشاركة الأديب محمد المسلاتي، والشاعر جمعة الفاخري، والكاتب رجب الشلطامي.

معرض بنغازي الدولي للكتاب

وافتتح معرض بنغازي الدولي للكتاب، السبت، في دورته الأولى التي تحمل اسم شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي، والذي يستمر من 15 إلى 23 أكتوبر، بساحة فندق تيبستي بوسط المدينة تحت شعار «بنغازي الثقافة.. مستقبل وطن».

ويشارك في المعرض 244 دار نشر ومكتبة بأكثر من 130 ألف عنوان، في مختلف صنوف المعرفة والأدب والثقافة، إضافة إلى الكتب المتخصصة في مجال الطفل والعلوم والكتاب الأكاديمي.