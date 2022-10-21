Atwasat

عبدالسيد آدم: غياب المعاهد المتخصصة أعاق مسيرة المسرح الليبي

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري الجمعة 21 أكتوبر 2022, 02:15 مساء
عبدالسيد آدم: غياب المعاهد المتخصصة أعاق مسيرة المسرح الليبي
الفنان عبدالسيد آدم خلال مشاركته في ندوة «المشهد المسرحي في ليبيا» معرض بنغازي الدولي للكتاب (الإنترنت).
alwasat radio

اعتبر الفنان القدير عبدالسيد آدم أن «غياب المعاهد المتخصصة والمتخصصين شكل عائقا أمام مسيرة المسرح» في ليبيا، مشيرا إلى أن «ما حدث للمسرح الليبي من ضعف في خشبته جاء بسبب إسقاط المشهد المسرحي في أوروبا على المسرح الشعبي المحلي، والابتعاد عن أداء تكنيك المسرح الشعبي وغياب فكر المخرج الليبي عن المسرح».

حديث الفنان القدير عبدالسيد آدم، جاء خلال مشاركته، الخميس، في ندوة «المشهد المسرحي في ليبيا» التي أقيمت ضمن البرنامج الثقافي لمعرض بنغازي الدولي للكتاب، بمشاركة الدكتور خالد الزغيبي، والفنان فرج بوفاخرة، والمخرج محمد الصادق، والمؤلف عبدالحميد المغربي.

- ندوة «تحديات النشر ودور المكتبات» ضمن برنامج «بنغازي للكتاب» الأربعاء

وقال آدم إن «الحافز المادي والمكافآت ليست ضرورية، فالمبدع لا يعمل من أجل زيادة دخله، بل هي فطرة وموهبة تكبر وترتفع كلما زاد الممثل في تنمية، وزيادة معرفته وثقافته المسرحية ومطابقتها على الواقع الليبي»، وفقا للصفحة الرسمية للمعرض بـ«فيسبوك».

من جانبه رأى الدكتور خالد الزغيبي أن «انتظار العطايا أو المنح من الدولة لن يعود على المسرح بنتائج إيجابية، حيث المسرحي كان يرمي اللوم على الدولة وقيودها على المسرح، ونحن اليوم ننعم بنوع من الحرية في ممارسة فن المسرح للهواة، ولكن للأسف حتى المسرحيين لم يستغلوا هذا البراح الذي اتيح لهم، وأصبحوا ينتظرون دعم الهيئات والجهات الحكومية وهذا أمر صعب للغاية».

بعيد عن الواقع
بينما لفت الفنان فرج بوفاخرة إلى أن «المسرح وما يجري فيه لم يعد يصور الواقع والتجريب بعكس ما يقول الكثيرون، وأن المسرح في حاجة إلى الانتقال إلى الواقعية أو تصوير التجارب بما يجعل دور المسرح يحقق رسالته».

أما المخرج محمد الصادق، فاعتبر أن «تراجع الإنتاج المسرحي حدثت في السنوات الأخيرة بسبب توجه خشبة المسرح إلى متابعة الشأن العام وتناوله بشكل فني على المسرح، مما أدى إلى عدم رضا النظام السابق على أداء المسرح وإبعاده عن المشهد الفني، حيث بدأ التلفزيون يسيطر على الفن المرئي، وهذا سبب تعمد الحكومة والجهات المسؤولة في عدم دعم المسرح وجعل المسرح يواجه نقص الإمكانات والاحتياجات الخاصة بخشبة المسرح».

وقال الكاتب والمؤلف عبدالحميد المغربي: «لاحظت أن مسرح ليبيا يعمل بشكل موسمي بل في شهر رمضان الكريم فقط، وهذا أمر غير محمود فكل المسارح الشعبية في دول الجوار تعمل مسارحها على مدار العام، وتتابع الواقع وترسم ملامحه بشكل مباشر، وهذا ما يعاني منه المسرح الليبي رغم وجود عدد لا بأس به من نجوم المسرح الليبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر: المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»
بث مباشر: الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»
زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»

زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح

نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح
بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس

بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس
مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون

مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون
«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين

«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين
المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر

المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»
كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد

كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد
«التعليم»: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية

«التعليم»: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية
3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس

3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس
خطة ميلوني للحصار البحري على المهاجرين قبالة ليبيا «لن يُكتب لها النجاح»

خطة ميلوني للحصار البحري على المهاجرين قبالة ليبيا «لن يُكتب لها النجاح»
ماذا يحدث في تشاد ولماذا سقط 30 قتيلا في «مواجهات الخميس»؟

ماذا يحدث في تشاد ولماذا سقط 30 قتيلا في «مواجهات الخميس»؟
انتهت: دارنس والهلال عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: دارنس والهلال عبر قناة الوسط «WTV»
طفلة تونسية تصل إلى سواحل إيطاليا بمفردها.. الأب والأم سلماها إلى مهربين ولم يتمكنا من مرافقتها

طفلة تونسية تصل إلى سواحل إيطاليا بمفردها.. الأب والأم سلماها إلى مهربين ولم ...
انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»
استطلاع: ملايين البريطانيين يفوتون وجبات بسبب ارتفاع الأسعار

استطلاع: ملايين البريطانيين يفوتون وجبات بسبب ارتفاع الأسعار
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعرف إلى تفاصيل مسابقة «آفاق السينما العربية» بمهرجان «القاهرة»
تعرف إلى تفاصيل مسابقة «آفاق السينما العربية» بمهرجان «القاهرة»
«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين
«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين
براءة كيفن سبايسي من تهمة التحرش بأنتوني راب
براءة كيفن سبايسي من تهمة التحرش بأنتوني راب
البيوضي يناقش إعادة فتح أبواب معهد علي الشعالية
البيوضي يناقش إعادة فتح أبواب معهد علي الشعالية
عبدالسيد آدم: غياب المعاهد المتخصصة أعاق مسيرة المسرح الليبي
عبدالسيد آدم: غياب المعاهد المتخصصة أعاق مسيرة المسرح الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم...
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في ......
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت...
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب...
المزيد
شرم الشيخ تطلق مهرجانات فنية خلال الشتاء
شرم الشيخ تطلق مهرجانات فنية خلال الشتاء...
أمسية قصصية وشعرية في سابع أيام معرض بنغازي للكتاب
أمسية قصصية وشعرية في سابع أيام معرض بنغازي للكتاب...
معيتيق يوقع «رياحين» في رحاب الجمعية الليبية للآداب
معيتيق يوقع «رياحين» في رحاب الجمعية الليبية للآداب...
عبدالسيد آدم: غياب المعاهد المتخصصة أعاق مسيرة المسرح الليبي
عبدالسيد آدم: غياب المعاهد المتخصصة أعاق مسيرة المسرح الليبي...
البيوضي يناقش إعادة فتح أبواب معهد علي الشعالية
البيوضي يناقش إعادة فتح أبواب معهد علي الشعالية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط