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تعليق تصوير مسلسل «ذي كراون» عقب وفاة الملكة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 10:23 صباحا
تعليق تصوير مسلسل «ذي كراون» عقب وفاة الملكة
الملكة الراحلة إليزابيث الثانية (أرشيفية: الإنترنت)
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علقت نتفليكس موقتًا تصوير مسلسل «ذي كراون»، الذي يتناول أشهر عائلة ملكية في العالم، عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ويجري حاليًا تصوير الموسم السادس من المسلسل الناجح الذي يتناول حياة الملكة إليزابيث الثانية والعائلة. ويُبرز العمل الفضائح التي طالت هذه العائلة إضافة إلى الأزمات السياسية التي واجهتها الملكة والعلاقة التي تربطها بزوجها فيليب، وفق «فرانس برس».

وقال ناطق باسم المنصة «في لفتة تنطوي على احترام، عُلّق تصوير ذي كراون اليوم (الجمعة)».

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وأضاف أن «التصوير سيُعلّق كذلك يوم جنازة الملكة»، بينما يحضر عدد كبير من المسؤولين في منصة البث التدفقي هذا الأسبوع مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وانطلق الموسم الأول من المسلسل الحائز عدة جوائز «إيمي»، وهي مكافآت للأعمال التلفزيونية توازي جوائز الأوسكار بأهميتها، بحدث بارز هو زواج إليزابيث الثانية والأمير فيليب سنة 1947.
 

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