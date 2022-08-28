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مارلين مونرو و«نتفليكس» نجوم منتظرة في مهرجان البندقية السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 10:16 صباحا
مارلين مونرو و«نتفليكس» نجوم منتظرة في مهرجان البندقية السينمائي
شعار «نتفليكس» أمام مقر الشبكة في لوس غاتوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، 20 أبريل 2022 (أ ف ب)
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 من المنتظر حضور عدد من مشاهير السينما وأيقوناتها، سواء القدامى أو الجدد، انطلاق مهرجان البندقية السينمائي بنسخته التاسعة والسبعين، الأربعاء.

وتشهد هذه الدورة عرض فيلم منتظر عن سيرة مارلين مونرو، ومسابقة رسمية يطغى عليها حضور منصة «نتفليكس» بأعمالها الوافرة، حسب «فرانس برس».

يتنافس ثلاثة وعشرون فيلمًا على جائزة «الأسد الذهبي»، التي ستمنح في العاشر من سبتمبر، في ختام مهرجان يشكل أكثر من أي وقت مضى منصة لإطلاق الأعمال الهوليوودية قبل موسم الأوسكار.

 فيلم «بلوند»
وأكثر الأعمال المنتظرة في هذا الإطار هو فيلم «بلوند» عن سيرة مارلين مونرو، المستوحى من رواية لجويس كارول أوتس، ومن بطولة الممثلة آنا دي أرماس «فتاة جيمس بوند» السابقة.

وسيعرض هذا الفيلم الذي يحضر له منذ نحو عقد، قبيل الذكرى السنوية الستين لوفاة الأيقونة الهوليوودية.

وهذا الفيلم هو من بين أربعة إنتاجات لـ«نتفليكس» تشارك في المسابقة هذا العام: فقد أصبح مهرجان البندقية موعدًا مهمًا للمنصة العملاقة التي غابت عن سجل الجوائز في مهرجان «كان السينمائي» هذا العام بسبب عدم عرض أفلامها في الصالات الفرنسية.

وفي النسخة التاسعة والسبعين من المهرجان الإيطالي، ستقدم «نتفليكس» أيضًا فيلم الافتتاح «وايت نويز» للمخرج الأميركي نواه باومباخ.

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ومن بين السينمائيين الآخرين المشاركين في المسابقة هذا العام، المكسيكي الحائز جائزة «أوسكار»، أليخاندرو غونزاليس إينياريتو («ذي ريفننت» و«بيردمان»)، عن فيلم يروي فيه العودة لجذوره المكسيكية جوانا هوغ («ذي سوفنير»)، ومارتن ماكدوناه («ثري بيلبوردز»).

كوكبة من النجوم الشباب
تترأس لجنة تحكيم المهرجان الممثلة الأميركية جوليان مور، مع مناصفة شبه تامة بين الجنسين في تركيبتها. لكن المنافسة في المقابل غير متوازنة، إذ تضم ثماني مخرجات فقط، بعد عام على تتويج الفرنسية من أصل لبناني أودري ديوان بجائزة المهرجان الكبرى عن فيلمها «ليفنمان» عن الإجهاض.

ويتوقع أن يستقطب المهرجان عددًا كبيرًا من النجوم، بينهم بينيلوبي كروث وكايت بلانشيت وكاترين دونوف التي ستتلقى جائزة «أسد ذهبي» شرفية، وكولن فاريل وويليم دافو.

كما يجذب المهرجان هذا العام جيلًا جديدًا من النجوم، بينهم تيموتي شالاميه (26 عامًا) الذي ألهب حضوره السجادة الحمراء العام الماضي مع فيلم «دون». ويشارك الممثل هذا العام عن فيلم يجمع بين الرومانسية والعنف ويعيد فيه التعاون مع مخرج «كول مي باي يور نايم» لوكا غوادانينو.

 هاري ستايلز
ومن النجوم الذين قد يأتون أيضًا إلى المدينة الإيطالية، نجم البوب البريطاني هاري ستايلز (28 عامًا)، الذي شارك مع فلورنس بيو في فيلم «دونت ووري دارلينغ» خارج المسابقة الرسمية، من إخراج شريكة حياته أوليفيا وايلد.

ولن تغيب السياسة وقضايا الحرية الإبداعية عن هذا المهرجان العريق الذي انطلق قبل تسعين عامًا: فقد حرص مديره ألبرتو باربيرا على إشراك المخرج جعفر بناهي الحائز جائزة من المنتظر حضور عدد من مشاهير السينما وأيقوناتها، سواء القدامى أو الجدد، انطلاق مهرجان البندقية السينمائي بنسخته التاسعة والسبعين، الأربعاء.

كذلك، يقدم فيلم وثائقي أوكراني خارج المسابقة الرسمية، فيما ستكون فضيحة الأفيونيات في الولايات المتحدة محور وثائقي صادم.

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