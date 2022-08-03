Atwasat

«دوفيل» يشهد العرض الأول لفيلم «بلوند» عن مارلين مونرو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 01:46 مساء
«دوفيل» يشهد العرض الأول لفيلم «بلوند» عن مارلين مونرو
الممثلة الكوبية الإسبانية أنّا دي أرماس في لندن، 28 سبتمبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

يشهد مهرجان «دوفيل الفرنسي» للسينما الأميركية عرضا أول لفيلم «بلوند» الذي يتناول قصة حياة مارلين مونرو، على ما أعلن، الثلاثاء، منظمو المهرجان المُقام بين 2 و11 سبتمبر.

ويحضر المخرج أندرو دومينيك («ذي أساسينايشن أوف جيسي جيمس باي ذي كوورد روبرت فورد»، 2007) ومؤدية دور مارلين مونرو الممثلة الكوبية الإسبانية أنّا دي أرماس («نايفز أوت»، «نو تايم تو داي») للمشاركة في عرض الفيلم ضمن المهرجان بدوفيل الواقعة بمنطقة النورماندي شمال فرنسا، وفق «فرانس برس».

ورُشّح «بلوند» لنيل جائزة الأسد الذهبي الممنوحة لأفضل فيلم في مهرجان «البندقية السينمائي» الذي ستُقام دورته التاسعة والسبعون بين 31 أغسطس و10 سبتمبر.

ويتناول «بلوند» حياة النجمة مارلين مونرو التي توفيت سنة 1962 عن 36 سنة في قصة روائية متخيلة تستند إلى كتاب للأميركية جويس كارول أوتس.

ويتطرق الفيلم إلى الحياة المأسوية لنورما جين بايكر، وهو الاسم الحقيقي لمارلين مورنو، ويظهر صورة مهتزة للولايات المتحدة وتحديدا لهوليوود خلال خمسينات القرن الفائت وستيناته.

وحُدد 23 سبتمبر موعدا لبدء عرض العمل عبر منصة «نتفليكس». إلا انه لم يُدرج في اللائحة الرسمية للدورة الخامسة والسبعين من مهرجان «كان السينمائي» بسبب عدم اتخاذ قرار بشأن عرضه في دور السينما الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار

رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار
4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030

4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030
الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا

الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟

أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق

السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق
كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!
خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات

خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات
أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية

أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»

غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
شاهد عيان يروي لـ«بوابة الوسط» ملابسات انفجار شاحنة الوقود (صور)

شاهد عيان يروي لـ«بوابة الوسط» ملابسات انفجار شاحنة الوقود (صور)
شعب يغني للوطن

شعب يغني للوطن
ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ليبيا

ميزان القوة والنفط والاشتباكات.. خمسة خبراء يتوقعون السيناريوهات المحتملة في ...
جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات

جريدة «بوليتيكو» تقترح دعما أوروبيا لحكومة ليبية شابة مصغرة لإجراء الانتخابات
إلى السيد اللواء أسامة جويلي

إلى السيد اللواء أسامة جويلي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بين مخالب الفقر» على شاشة «قافلة بين سينمائيات» الخميس
«بين مخالب الفقر» على شاشة «قافلة بين سينمائيات» الخميس
حريق داخل استوديوهات «تشينيتشيتا» الشهيرة في روما
حريق داخل استوديوهات «تشينيتشيتا» الشهيرة في روما
إدريسي يطلق جولته الغنائية من الأردن 12 أغسطس
إدريسي يطلق جولته الغنائية من الأردن 12 أغسطس
انتخاب جانيت يانغ رئيسة جديدة لأكاديمية «الأوسكار»
انتخاب جانيت يانغ رئيسة جديدة لأكاديمية «الأوسكار»
وفاة الملحن وقائد الأوركسترا اللبناني إحسان المنذر
وفاة الملحن وقائد الأوركسترا اللبناني إحسان المنذر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»...
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل
أيانور عبدالكافي الكوافي.. فنانة تمكن منها التشكيل...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة...
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي
أحمد حلمي يشارك في تريند «ويش جابك» لليبي جودي الحوتي...
مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان السينما والتراث
مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان السينما والتراث...
المزيد
علي السبع «طالب» في «الدفعة» مع طارق لطفي
علي السبع «طالب» في «الدفعة» مع طارق لطفي...
مشروع تحديث يجرف حيا تاريخيا في شنغهاي
مشروع تحديث يجرف حيا تاريخيا في شنغهاي...
«دوفيل» يشهد العرض الأول لفيلم «بلوند» عن مارلين مونرو
«دوفيل» يشهد العرض الأول لفيلم «بلوند» عن مارلين مونرو...
وفاة الملحن وقائد الأوركسترا اللبناني إحسان المنذر
وفاة الملحن وقائد الأوركسترا اللبناني إحسان المنذر...
انتخاب جانيت يانغ رئيسة جديدة لأكاديمية «الأوسكار»
انتخاب جانيت يانغ رئيسة جديدة لأكاديمية «الأوسكار»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط