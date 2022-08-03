«دوفيل» يشهد العرض الأول لفيلم «بلوند» عن مارلين مونرو

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد مهرجان «دوفيل الفرنسي» للسينما الأميركية عرضا أول لفيلم «بلوند» الذي يتناول قصة حياة مارلين مونرو، على ما أعلن، الثلاثاء، منظمو المهرجان المُقام بين 2 و11 سبتمبر.

ويحضر المخرج أندرو دومينيك («ذي أساسينايشن أوف جيسي جيمس باي ذي كوورد روبرت فورد»، 2007) ومؤدية دور مارلين مونرو الممثلة الكوبية الإسبانية أنّا دي أرماس («نايفز أوت»، «نو تايم تو داي») للمشاركة في عرض الفيلم ضمن المهرجان بدوفيل الواقعة بمنطقة النورماندي شمال فرنسا، وفق «فرانس برس».

ورُشّح «بلوند» لنيل جائزة الأسد الذهبي الممنوحة لأفضل فيلم في مهرجان «البندقية السينمائي» الذي ستُقام دورته التاسعة والسبعون بين 31 أغسطس و10 سبتمبر.

ويتناول «بلوند» حياة النجمة مارلين مونرو التي توفيت سنة 1962 عن 36 سنة في قصة روائية متخيلة تستند إلى كتاب للأميركية جويس كارول أوتس.

ويتطرق الفيلم إلى الحياة المأسوية لنورما جين بايكر، وهو الاسم الحقيقي لمارلين مورنو، ويظهر صورة مهتزة للولايات المتحدة وتحديدا لهوليوود خلال خمسينات القرن الفائت وستيناته.

وحُدد 23 سبتمبر موعدا لبدء عرض العمل عبر منصة «نتفليكس». إلا انه لم يُدرج في اللائحة الرسمية للدورة الخامسة والسبعين من مهرجان «كان السينمائي» بسبب عدم اتخاذ قرار بشأن عرضه في دور السينما الفرنسية.