استبعاد لندن من استضافة «يوروفيجن».. ما المدن المرشحة؟

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الجمعة، أسماء سبع مدن بريطانية، مرشحة لاستضافة النسخة المقبلة من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن»، التي تنظمها بريطانيا بدلا من أوكرانيا.

وأبدت 20 مدينة اهتمامها باستضافة المسابقة الشهيرة، أُبقيَ منها على ترشيحات برمنغهام وغلاسكو وليدز وليفربول ومانشستر ونيوكاسل وشيفيلد، في حين استُبعِدت مدن مثل لندن وبلفاست (أيرلندا الشمالية).

ومن المفترض أن يُعلن في الخريف اسم المدينة التي سيُعهد إليها باستضافة المسابقة، وفق «فرانس برس».

وسبق لبريطانيا أن استضافت المسابقة ثماني مرات، كانت آخرها العام 1998، عندما أقيمت في برمنغهام بوسط البلاد.

- بريطانيا تستضيف النسخة المقبلة من «يوروفيجن» بدل أوكرانيا

وكانت كييف التي حققت فوزا ذا دلالات رمزية بالمركز الأول في المسابقة التي استضافتها مدينة تورينو الإيطالية في مايو الماضي ويتابعها عشرات الملايين من المشاهدين عبر التلفزيون، نددت في البداية بقرار سحب استضافة النسخة المقبلة منها.

وفي يونيو، اعتبر اتحاد البث الأوروبي، وهو الجهة المنظمة للحدث، أن الشروط الأمنية غير متوافرة في أوكرانيا لتنظيم المسابقة، وأطلق مفاوضات مع بريطانيا التي احتلت المركز الثاني في تورينو.

وأُعلن اتحاد البث الأوروبي والحكومة البريطانية في 25 يوليو الماضي عن اتفاق على تولّي هيئة الإذاعة البريطانية تنظيم المسابقة، على أن تركّز المسابقة بشكل كبير على «ثقافة أوكرانيا وتراثها».

أوكرانيا​ والغزو الروسي

ودعمت لندن كييفي قوة منذ بداية الغزو الروسي، وفرضت عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو وزودت الجيش الأوكراني أسلحة فتاكة في مرحلة مبكرة.

وفازت فرقة «كالوش أوركسترا» الأوكرانية مع أغنيتها «ستيفانيا» التي تمزج بين الهيب هوب والموسيقى التقليدية، في 15 مايو بالمسابقة التي أقيمت في إيطاليا، متقدمة على بريطانيا وإسبانيا، خصوصا بفضل أصوات المشاهدين التي صبت بأكثريتها للفرقة الأوكرانية التي يتعرض بلدها لغزو روسي منذ أواخر فبراير.

كما حصل البريطاني سام رايدر على المركز الثاني، وهو ترتيب غير متوقع للبريطانيين الذين اعتادوا على تذيّل التصنيف في المسابقة خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل صفر نقطة خلال مسابقة العام 2021.