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بريطانيا تستضيف النسخة المقبلة من «يوروفيجن» بدل أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 02:35 مساء
بريطانيا تستضيف النسخة المقبلة من «يوروفيجن» بدل أوكرانيا
فرقة «كالوش أوركسترا» الأوكرانية تحمل كأس «يوروفيجن» في تورينو الإيطالية، 14 مايو 2022 (أ ف ب)
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اتفقت بريطانيا مع أوكرانيا الفائزة بـ«يوروفيجن» هذا العام، على استضافة النسخة المقبلة لمسابقة الأغنية الأوروبية العام 2023 بدلا منها بسبب الغزو الروسي لأراضيها، على ما أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين.

في يونيو، اعتبر اتحاد البث الأوروبي، وهو الجهة المنظمة للحدث، أن الشروط الأمنية غير متوافرة في أوكرانيا لتنظيم المسابقة، وأطلق مفاوضات مع بريطانيا التي احتلت المركز الثاني في النسخة الأخيرة التي استضافتها مدينة تورينو الإيطالية بمايو الفائت، وفق «فرانس برس».

وقالت وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس في بيان «بناء على طلب من اتحاد البث الأوروبي والسلطات الأوكرانية، وافقت هيئة الإذاعة البريطانية على استضافة المسابقة العام المقبل». وأضافت «يؤسفني أنه بسبب حمام الدم الذي لا يزال حاصلا بسبب روسيا، من غير الممكن استضافة الحدث في أوكرانيا، حيث يجب أن يقام».

ونددت كييف في البداية بقرار سحب استضافة النسخة المقبلة منها، وطالبت بمفاوضات إضافية. كما أعربت لندن سابقا عن ترددها بشأن حرمان أوكرانيا من تنظيم الحدث الذي يتابعه عشرات الملايين حول العالم سنويا.

وأكد ناطق باسم الحكومة البريطانية، الإثنين، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون يؤيد تنظيم أوكرانيا المسابقة، وأن «جميع الخيارات» لتحقيق هذا الهدف قد جرى النظر فيها، لكن من دون جدوى.

وقال الناطق البريطاني «لكننا واثقون من أن بي بي سي وبريطانيا ستبذلن قصارى جهدهما للتأكد من أن الحدث سيحتفي ويكرم أوكرانيا وشعبها ومبدعيها».

ستيفانيا
وأشارت «بي بي سي» إلى أن المسابقة ستركز بشكل كبير على «ثقافة أوكرانيا وتراثها». وستطلق المجموعة العامة البريطانية التي تبث يوروفيجن منذ العام 1956، عملية اختيار المدينة المضيفة للمسابقة هذا الأسبوع.

وقال اتحاد البث الأوروبي إن أوكرانيا ستتأهل تلقائيا إلى النهائي العام المقبل.

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فازت فرقة «كالوش أوركسترا» الأوكرانية مع أغنيتها «ستيفانيا» التي تمزج بين الهيب هوب والموسيقى التقليدية، في 15 مايو بالمسابقة التي أقيمت في إيطاليا، متقدمة على بريطانيا وإسبانيا، خصوصا بفضل أصوات المشاهدين التي صبت بأكثريتها للفرقة الأوكرانية التي يتعرض بلدها لغزو روسي منذ أواخر فبراير.

كما حصل البريطاني سام رايدر على المركز الثاني، وهو ترتيب غير متوقع للبريطانيين الذين اعتادوا على تذيل التصنيف في المسابقة خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل صفر نقطة خلال مسابقة العام 2021.

ولم تستضف بريطانيا يوروفيجن منذ العام 1998، عندما أقيمت المسابقة في برمنغهام بوسط البلاد.

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