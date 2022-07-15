Atwasat

مهرجان البندقية: جوليان مور تترأس لجنة تحكيم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 04:19 مساء
مهرجان البندقية: جوليان مور تترأس لجنة تحكيم
الممثلة الأميركية جوليان مور في حفلة «ميت غالا» في نيويورك في الثاني من مايو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن منظمو مهرجان البندقية السينمائي، الجمعة، أن الممثلة الأميركية، جوليان مور، ستترأس لجنة تحكيم المهرجان، الذي يقام في سبتمبر.

وترأس مور، التي فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم «ستيل أليس» العام 2014، لجنة تحكيم من ستة أشخاص في المهرجان الذي يستمر 11 يوما في المدينة الإيطالية، وفق «فرانس برس».

ويهيمن المخرجون على لجنة التحكيم في مهرجان هذا العام، إذ تضم الأرجنتيني ماريانو كوهن والإيطالي ليوناردو دي كوستانزو والإسباني رودريغو سوروغوين والفرنسية أودري ديوان.

- جائزة «الأسد الذهبي» الفخرية للمخرج الأميركي بول شريدر

وفازت ديوان بجائزة الأسد الذهبي في البندقية العام الماضي عن فيلمها «ذي إيفنت» الذي يتمحور حول عمليات إجهاض سرية.

كما تضم لجنة التحكيم الممثلة الإيرانية ليلى حاتمي وكاتب السيناريو الياباني البريطاني كازو إيشيغورو.

يشار إلى أن مهرجان البندقية السينمائي هو الأقدم في العالم، ومن أكثر المهرجانات شهرة. وتقام نسخته التاسعة والسبعون في الفترة من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير
بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير بحل الدولتين

بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير ...
هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»

بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا
الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط

الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط
بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي إدارة مؤسسة النفط

بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي ...
نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن يتطور الأمر إلى مواجهة مسلحة

نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن ...
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء

الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»

«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب

صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب
حديث المساء.. فاقد الشيء لا يعطيه

حديث المساء.. فاقد الشيء لا يعطيه
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
بدوي نسيج وحده!

بدوي نسيج وحده!
كازينو القمار الليبي

كازينو القمار الليبي
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بمشاركة هبة طوجي.. «أحدب نوتردام» للمرة الأولى على خشبات برودواي
بمشاركة هبة طوجي.. «أحدب نوتردام» للمرة الأولى على خشبات برودواي
الأذان في تركيا.. مظهر ديني يجمع بين الفن والسياسة
الأذان في تركيا.. مظهر ديني يجمع بين الفن والسياسة
العثور على رسم بورتريه ذاتي لفان غوخ باسكتلندا
العثور على رسم بورتريه ذاتي لفان غوخ باسكتلندا
افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في تونس
افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في تونس
نشر شهادة سرية في قضية بولانسكي المتهم بالاغتصاب
نشر شهادة سرية في قضية بولانسكي المتهم بالاغتصاب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر...
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي ......
أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي
أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي...
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا...
معرض لمصور «سكس بيستولز» يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك
معرض لمصور «سكس بيستولز» يظهر العنف المرتبط بموسيقى البانك...
المزيد
اكتشاف عظام بشرية جديدة بموقع معركة ووترلو
اكتشاف عظام بشرية جديدة بموقع معركة ووترلو...
مهرجان البندقية: جوليان مور تترأس لجنة تحكيم
مهرجان البندقية: جوليان مور تترأس لجنة تحكيم...
كونستانس وو تكشف سر محاولتها الانتحار
كونستانس وو تكشف سر محاولتها الانتحار...
نشر شهادة سرية في قضية بولانسكي المتهم بالاغتصاب
نشر شهادة سرية في قضية بولانسكي المتهم بالاغتصاب...
افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في تونس
افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في تونس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط