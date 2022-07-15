مهرجان البندقية: جوليان مور تترأس لجنة تحكيم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن منظمو مهرجان البندقية السينمائي، الجمعة، أن الممثلة الأميركية، جوليان مور، ستترأس لجنة تحكيم المهرجان، الذي يقام في سبتمبر.

وترأس مور، التي فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم «ستيل أليس» العام 2014، لجنة تحكيم من ستة أشخاص في المهرجان الذي يستمر 11 يوما في المدينة الإيطالية، وفق «فرانس برس».

ويهيمن المخرجون على لجنة التحكيم في مهرجان هذا العام، إذ تضم الأرجنتيني ماريانو كوهن والإيطالي ليوناردو دي كوستانزو والإسباني رودريغو سوروغوين والفرنسية أودري ديوان.

- جائزة «الأسد الذهبي» الفخرية للمخرج الأميركي بول شريدر

وفازت ديوان بجائزة الأسد الذهبي في البندقية العام الماضي عن فيلمها «ذي إيفنت» الذي يتمحور حول عمليات إجهاض سرية.

كما تضم لجنة التحكيم الممثلة الإيرانية ليلى حاتمي وكاتب السيناريو الياباني البريطاني كازو إيشيغورو.

يشار إلى أن مهرجان البندقية السينمائي هو الأقدم في العالم، ومن أكثر المهرجانات شهرة. وتقام نسخته التاسعة والسبعون في الفترة من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر.