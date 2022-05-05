جائزة «الأسد الذهبي» الفخرية للمخرج الأميركي بول شريدر

القاهرة - بوابة الوسط

يحصل الأميركي بول شريدر، مخرج فيلم «أميريكن جيغولو» وكاتب سيناريو فيلم «تاكسي درايفر»، على جائزة «الأسد الذهبي» الفخرية في مهرجان «البندقية السينمائي» الذي يقام بدورته التاسعة والسبعين بين 31 أغسطس و10 سبتمبر، على ما أعلن القائمون على المهرجان، الأربعاء.

وعلق المخرج البالغ 75 عامًا في بيان أصدره المهرجان، قائلًا: «أشعر بشرف عظيم. البندقية أسد قلبي»، وفق «فرانس برس».

وأشاد مدير المهرجان ألبرتو باربيرا من جانبه بالمخرج الأميركي، واصفًا إياه بأنه «شخصية هوليوود الجديدة التي أحدثت ثورة في خيال السينما الأميركية وجمالياتها ولغتها منذ نهاية الستينيات».

وقال إن بول شريدر «أحد أهم المؤلفين الأميركيين في جيله، وصانع أفلام متأثر بشدة بالثقافة والسينما الأوروبيتين، وكاتب سيناريو لديه استقلالية قوية».

عمل بول شريدر في كتابة السيناريو مع أسماء سينمائية كبرى من بينها مارتن سكورسيزي («تاكسي درايفر» و«رايجينغ بول» و«ذي لاست تمبتيشن أوف كرايست»)، وستيفن سبيلبرغ («كلوز إنكاونترز أوف ذي ثيرد تايب»)، وبريان دي بالما («أوبسيشن») وسيدني بولاك («ياكوزا»).

في العام 2021، قدم بول شريدر بالمسابقة الرسمية لمهرجان «البندقية» فيلم «ذي كارد كاونتر»، وهو عمل تشويقي مع أوسكار أيزاك، لكنه خرج خالي الوفاض.

ويحتفل مهرجان «البندقية السينمائي» الذي انطلق العام 1932، وهو أقدم المهرجانات السينمائية في العالم، هذا العام بالذكرى التسعين لتأسيسه.