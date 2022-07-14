كيفن سبايسي يدفع ببراءته من تهم بالاعتداء الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط

دفع الممثل الأميركي كيفن سبايسي، الخميس، ببراءته في لندن، خلال جلسة تمهيدية أمام القضاء البريطاني في إطار محاكمته بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية على ثلاثة رجال.

ويحاكم سبايسي الذي أُخلي سبيله بعد جلسة استماع أولى عُقدت قبل نحو شهر، بتهمة ارتكاب أربعة اعتداءات جنسية في حق ثلاثة رجال بين مارس 2005 وأبريل 2013، وفق «فرانس برس».

ويُتهم سبايسي كذلك بإرغام رجل على ممارسة الجنس عن طريق الإيلاج من دون موافقته، وهي تهمة تختلف عن الاغتصاب في القانون الإنجليزي.

وداخل قاعة المحكمة، وقف الممثل الذي كان يرتدي بزة وربط عنق باللون الأزرق، في قفص الاتهام ليعطي اسمه الكامل وتاريخ ميلاده، قبل أن يدفع ببراءته من التهم الموجهة ضده.

وارتُكبت بعض الاعتداءات في منطقة لامبيث في لندن حيث يقع مسرح أولد فيك الذي كان سبايسي مديرا فنيا له بين العامين 2004 و2015.

وبعد إعطاء النيابة العامة ضوءها الأخضر لبدء محاكمة الممثل، أعرب الأخير عن «إحباط» يشعر به، مشيرا إلى نيته المثول أمام القضاء البريطاني «لإثبات براءته».

وأكد محاميه باتريك غيبس في 16 يونيو أن «سبايسي ينفي بشدة أي جريمة في هذه القضية، وهو يحتاج إلى الرد على هذه التهم إذا كان سيواصل حياته».

- كيفن سبايسي يواجه تهمة الاعتداء الجنسي في لندن

وتتعلق تهمتان باعتداء جنسي في مارس 2005 بلندن على المدعي نفسه، وهو الآن في الأربعينيات من عمره. ويُتهم الممثل باعتداء جنسي آخر في أغسطس 2008 على مدع ثان في الثلاثينيات من عمره يتهمه أيضا بإرغامه على ممارسة الجنس من دون موافقته.

وأخيرا، يُتهم سبايسي بارتكاب اعتداء جنسي آخر استهدف مدعيا ثالثا، وهو أيضا بالثلاثينيات من عمره، في أبريل 2013 في غلوشستر (جنوب غرب إنجلترا).

الرجل الذي يرسم الله

ووجهت التهم لسبايسي في أعقاب انطلاق حركة «مي تو» بعيد انكشاف فضائح المنتج السينمائي الأميركي هارفي واينستين الذي استهدفته اتهامات عدة بالتحرش والاعتداء الجنسي كُشف عنها في خريف 2017.

وكان لموجة الاتهامات الموجهة لسبايسي عواقب وخيمة على مسيرة الممثل الحائز جائزة أوسكار مرتين عن دوريه في فيلمي «أميريكن بيوتي» و«يوجوال ساسبكتس».

كما دفعت هذه الاتهامات «نتفليكس» إلى الاستغناء عن سبايسي في مسلسل «هاوس أوف كاردز» الذي كان يؤدي دور البطولة فيه.

وجرى الإعلان العام الماضي عن عودة سبايسي إلى السينما عبر فيلم «لومو كي ديسانيو ديو» (الرجل الذي يرسم الله).

وفي الولايات المتحدة، وُجهت إلى سبايسي تهمة خدش الحياء والاعتداء الجنسي في ولاية ماساتشوستس على الساحل الشرقي الاميركي. واتُّهم في يوليو 2016 بالتحرش جنسيا بشاب يبلغ 18 عاما يعمل في حانة، بعد أن جعله يشرب الكحول. لكن هذه التهم أُسقطت في يوليو 2019.

وفي أواخر مايو، مثل سبايسي أمام قاضٍ في نيويورك خلال جلسة استماع إجرائية في دعوى مدنية رفعها الممثل أنتوني راب الذي اتهمه بمحاولة استدراجه جنسيا عندما كان مراهقا، وهو ما نفاه كيفن سبايسي وجرى إسقاط الدعوى في الإجراءات الجنائية.