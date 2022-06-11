أكثر من 15 مليون دولار لكمان «ستراديفاريوس»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت دار «تاريزيو» بيع نموذج نادر لآلة «ستراديفاريوس»، أشهر الكمانات في العالم، خلال مزاد في نيويورك، مقابل 15,34 مليون دولار.

وهذا السعر أقل بقليل من السعر القياسي (15,9 مليون دولار) لمثل هذه الآلة، وفق «فرانس برس».

وكان الكمان الذي صنعه المعلم أنطونيو ستراديفاري (1644-1737) في العام 1714، ملكًا لما يقرب من 40 عاما للفنان الروسي الأميركي الموهوب توشا سايدل (1899-1962)، الذي استخدمه في عزف الموسيقى التصويرية لفيلم «ذي ويزرد أوف أوز» (1939)، أحد أفلام هوليوود الكلاسيكية.

الآلات النادرة

وقال مؤسس ومدير دار «تاريزيو» جيسون برايس من مقر الشركة المتخصصة في بيع الآلات النادرة، إن «سايدل كان أيضا مدرس ألبرت أينشتاين، لذلك تجاور هذا الكمان مع عالم الرياضيات العظيم أثناء عزفهما رباعيات في منزل ألبرت في برينستون بولاية نيو جيرزي».

وكان توشا سيدل الذي هاجر إلى الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي، وألبرت أينشتاين الذي فر من النظام النازي، قد شاركا في حفل موسيقي في نيويورك العام 1933 لدعم العلماء اليهود الألمان الذين غادروا بلادهم.

من بين آلاف الآلات التي صنعها الحرفي المتحدر من كريمونا، لا يزال هناك حوالي 600 آلة مسجلة اليوم. وكان الكمان جزءا من مجموعة مونيتسوغو في اليابان. ولم تكشف دار تاريزيو هوية المشتري.

يعود الرقم القياسي في مزاد إلى العام 2011، عندما بيع كمان «ستراديفاريوس» سُمي «ليدي بلانت» لأنه كان مملوكًا إلى الليدي آن بلانت، حفيدة الشاعر اللورد بايرون، في مقابل 15,89 مليون دولار في لندن.

في العام 2014، لم تجد نسخة أخرى من الكمان، كان سعر المبيع المقترح الأدنى لها 45 مليون دولار، مَن يشتريها خلال مزاد لدار سوذبيز.