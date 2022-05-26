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كايت موس في شهادتها: جوني ديب لم يدفعني على الدرج

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 11:35 صباحا
كايت موس في شهادتها: جوني ديب لم يدفعني على الدرج
عارضة الأزياء البريطانية كايت موس خلال إدلائها بشهادتها بواسطة الفيديو، 25 مايو 2022 (أ ف ب)
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حمل النجم جوني ديب، الأربعاء، على الاتهامات التي وجهتها إليه طليقته أمبير هيرد بالعنف الأسري، واصفا إياها بأنها «هرائية» خلال إدلائه للمرة الثانية بشهادته أمام المحكمة الأميركية الناظرة في دعوى تشهير رفعها على زوجته السابقة، فيما نفت شريكة حياته السابقة عارضة الأزياء كايت موس أن يكون دفعها على الدرج.

وقال الممثل البالغ 58 عاما «بالتأكيد ما مِن إنسان مثالي، وليس أيّ منّا كذلك، لكنني لم أرتكب يوما في حياتي عنفا جنسيا أو جسديا»، وفق «فرانس برس».

ومَثل ديب مجددا أمام قوس المحكمة في هذه القضية التي بدأت جلساتها قبل ستة أسابيع بفيرفاكس بالقرب من واشنطن، وسأله وكلاؤه عما شعر به عندما سمع اتهامات زوجته السابقة. وردّ نجم «بايرتس أوف ذي كاريبيين» بالقول «من الجنون أن تسمع هذه الاتهامات الشنيعة بالعنف والعنف الجنسي التي تنسبها إليّ.. وكل هذه الأشياء الهرائية والافترائية التي تقول إنني ارتكبتها».

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ورأى أنه أمر «فظيع وسخيف ومهين ومجنون ومؤلم ووحشي وقاسٍ إلى درجة تفوق الخيال، وخاطئ كليا»، مكررا أمام هيئة المحلّفين عبارة «خاطئ كليا».

لم يدفعني يوما
وروت هيرد في شهاداتها أمام المحكمة وقائع عدد من الشجارات التي تؤدي إلى عنف جسدي عندما يكون جوني ديب تحت تأثير تعاطي مزيج من المخدرات والكحول، من بينها عملية الاغتصاب بواسطة زجاجة من الكحول العام 2015 في أستراليا.

إلا أن الممثل يؤكد في المقابل أن زوجته هي التي كانت عنيفة، وتسببت خصوصا بقطع طرف إصبعه بإلقائها زجاجة كحول عليه خلال الشجار نفسه.

وأدلت عارضة الأزياء البريطانية كايت موس، شريكة حياة جوني ديب في تسعينات القرن الماضي، بشهادة قصيرة خلال جلسة المحكمة، الأربعاء، نافية فيها شائعات مفادها أن ديب دفعها على الدرج خلال فترة علاقتهما. وقالت موس في اتصال بالفيديو من إنجلترا «لم يدفعني يوما ولا رماني على أي درج».

وخلال الإدلاء بشهادتها في الخامس من مايو، تحدثت أمبير هيرد عن شجار عنيف بينها وبين زوجها في مارس 2015، وأتت على ذكر شائعة كانت متداولة حينها بأن جوني ديب دفع موس ذات مرة وأوقعها على الدرج.

وروت موس (48 عاما) في شهادتها حادثة حصلت خلال عطلة كانت تمضيها في جامايكا مع ديب الذي كانت متزوجة منه بين 1994 و1998. وقالت «كنا نغادر الغرفة وغادرها جوني أمامي. كانت توجد عاصفة رعدية وعندما غادرت الغرفة، انزلقت على الدرج حتى أسفله وأصبت بجروح في ظهري».

وأضافت العارضة في شهادتها التي استغرقت ثلاث دقائق «صرخت لأنني لم أكن أعرف ما حصل لي ولأني كنت أشعر بألم. ركض جوني لمساعدتي وحملني إلى غرفتي ووفّر لي إسعافات طبية». ولم يشأ وكلاء الدفاع عن هيرد استجواب كايت موس.

ومن المتوقع أن تُختتم، الجمعة، هذه المحاكمة التي بدأت في 11 أبريل الفائت.

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