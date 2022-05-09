Atwasat

حفل في محطة مترو من أجل السلام في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 02:41 مساء
حفل في محطة مترو من أجل السلام في أوكرانيا
نجم موسيقى الروك بونو يغني في محطة مترو في كييف في 8 مايو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أحيا نجم موسيقى الروك الإيرلندي، بونو، عرضا في محطة مترو بوسط كييف، الأحد، مشيدا بكفاح أوكرانيا في سبيل «الحرية».

فيما أطلق قائد فرقة «يو تو»، خلال العرض، صلاته الخاصة «من أجل السلام»، وفق «فرانس برس».

وأدى مغني الروك الأيقوني البالغ 61 عاما عددا من أغاني الفرقة كـ«سانداي بلادي سانداي» و«ديزاير» و«ويذ أور ويذاوت يو» في عرض قدمه في إحدى محطات المترو في كييف.

نحب الحرية
وقال بونو أمام الحاضرين «أنتم الأوكرانيين لا تقاتلون من أجل حريتكم فقط، بل من أجلنا جميعا نحن من نحب الحرية».

وذكر المغني كذلك بالنزاع السابق بين إيرلندا التي تنتمي إليها الفرقة وإنكلترا التي تفوقها قوة.

- تضامن مع أوكرانيا بـ«البوب» و«الروك»

وأضاف بونو «نصلي من أجل أن تحصلوا قريبا على جزء من هذا السلام».

وجاء الظهور المفاجئ لبونو، وهو ناشط في المجال الإنساني منذ مدة طويلة غالبا ما يرفع صوته في قضايا عدة من بينها الفقر والإيدز، مع انطلاق صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية واحتدام القتال في شرق البلاد.

دعوة للغناء
وخلال العرض، دعا بونو جنديا أوكرانيا للغناء معه ودعا العالم إلى دعم أوكرانيا مؤديا أغنية «ستاند باي مي».

وكان عازف الغيتار في فرقة «يو تو» ذي إدج يرافق بونو في العرض الذي قدمه أمام مجموعة صغيرة من المعجبين من بينها أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال أحد العسكريين الأوكرانيين إن هذا العرض يولد «أحاسيس جميلة».

وقبل العرض، قالت أوليسيا بيزمرتنا، وهي أستاذة جامعية تبلغ 36 عاما «إن الشعور الذي أحسه غريب وكأنني طفلة أذهب إلى المدرسة للمرة الأولى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»

روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال...
بوريل يدعو إلى استخدام الأموال الروسية المجمدة في إعادة بناء أوكرانيا

بوريل يدعو إلى استخدام الأموال الروسية المجمدة في إعادة بناء أوكرانيا
أبوردينة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين

أبوردينة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا

بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها

عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار

هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط ...
حكومة باشاغا: 41 مليار دينار إجمالي الرواتب «بعد جدول المرتبات الموحد»

حكومة باشاغا: 41 مليار دينار إجمالي الرواتب «بعد جدول المرتبات الموحد»
رد جديد من «البريقة لتسويق النفط» على اتهامات «البنزين المغشوش»

رد جديد من «البريقة لتسويق النفط» على اتهامات «البنزين المغشوش»
مركز إماراتي يتحدث عن «معارك» مؤجلة في ليبيا ستظهر في المرحلة المقبلة

مركز إماراتي يتحدث عن «معارك» مؤجلة في ليبيا ستظهر في المرحلة المقبلة
حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب

حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب
إيان مارتن يتحدث عن الحاجة لـ«مقاربة دولية موحدة» لإنجاح الانتخابات الليبية

إيان مارتن يتحدث عن الحاجة لـ«مقاربة دولية موحدة» لإنجاح الانتخابات الليبية
ليبيا ونظرية الألعاب

ليبيا ونظرية الألعاب
«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية

«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات

كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات
تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية الدولية»

تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية ...
بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا

بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
رحيل «رسام الخارقين» جورج بيريز عن 67 عاما
رحيل «رسام الخارقين» جورج بيريز عن 67 عاما
علماء يعثرون على تمثالي ملاكمين من العصر الحديدي
علماء يعثرون على تمثالي ملاكمين من العصر الحديدي
شباك التذاكر: «دكتور سترينج» في الصدارة
شباك التذاكر: «دكتور سترينج» في الصدارة
«دكتور هو» أسود.. للمرة الأولى
«دكتور هو» أسود.. للمرة الأولى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا...
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح أمراً واقعاً
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح ......
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية ......
الهادي البكوش يكتب: الدراما الليبية من المحلية للعربية
الهادي البكوش يكتب: الدراما الليبية من المحلية للعربية...
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية...
المزيد
مسلسل يوثق قصة قتل الشرطة الفرنسية لطالب جزائري
مسلسل يوثق قصة قتل الشرطة الفرنسية لطالب جزائري...
حفل في محطة مترو من أجل السلام في أوكرانيا
حفل في محطة مترو من أجل السلام في أوكرانيا...
ماريو فارغاس يوسا يتحدى «كوفيد-19» بالكتابة
ماريو فارغاس يوسا يتحدى «كوفيد-19» بالكتابة...
«دكتور هو» أسود.. للمرة الأولى
«دكتور هو» أسود.. للمرة الأولى...
شباك التذاكر: «دكتور سترينج» في الصدارة
شباك التذاكر: «دكتور سترينج» في الصدارة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط