تضامن مع أوكرانيا بـ«البوب» و«الروك»

القاهرة - بوابة الوسط

ما زالت مبادرات التضامن مع أوكرانيا تتوالى في أوساط موسيقى البوب والروك، ومن أبرزها إدانة مادونا الغزو الروسي.

كما ألغى إيغي بوب حفلاته في روسيا، وسحب أعمال «بينك فلويد» من منصات البث التدفقي الروسية، ودعوة ستينغ إلى التبرع، وقمصان خيرية من «ذي كيور»، وفق «فرانس برس».

وحصد مقطع الفيديو البالغة مدته ثلاث دقائق الذي نشره ستينغ عبر حسابه على إنستغرام في مطلع مارس الفائت 2.2 مليون مشاهَدة، إذ يظهر فيه المغني الإنجليزي في الاستوديو الذي يملكه وهو يعزف برفقة عازف تشيلو أغنيته Russians التي حققت نجاحا كبيرا العام 1985 وتدعو كلماتها إلى خفض التصعيد وإحلال السلام في العالم.

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واستهل قائد فرقة «بوليس» المقطع بكلمة مصورة شجب فيها «القرار الدموي» لرجل لم يذكر اسمه (وهو فلاديمير بوتين) بـ «غزو دولة مجاورة مسالمة».

وأضاف «إلى الأوكرانيين الشجعان الذين يحاربون هذا الاستبداد الوحشي وأيضا إلى كثر من الروس الذين يتظاهرون (...) على الرغم من التهديدات بالاعتقال والسجن». ويورد حسابه على إنستغرام بيانات الاتصال بمنظمة ترسل المساعدات إلى أوكرانيا.

ذي كيور

أما فرقة «ذي كيور» فنشرت هذا الأسبوع على شبكاتها الاجتماعية رابطا لبيع قمصان المجموعة التي طليَ اسمُها بلونَي علم أوكرانيا، اي الأزرق والأصفر ، على أن يعود ريع هذه المبيعات لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كذلك أعاد قائد الفرقة روبرت سميث تغريد تعليقات منشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تعبر عن التضامن مع المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يعتبر العدو اللدود للكرملين ، بعدما طلبت له النيابة العامة الروسية السجن 13 عاما.

وبادر عدد من وجوه موسيقى البوب /الروك الحفلات التي كان من المفترض أن يحيوها هذا الصيف في روسيا ، وأرفقوا قراراتهم هذه بتعليقات مؤيدة لأوكرانيا على شبكاتهم الاجتماعية. وكتب إيغي بوب الذي كان سيقدم عرضا في موسكو في يوليو المقبل: «أفكارنا مع الأوكرانيين وكل الأشخاص الشجعان الذين يقفون في وجه هذا العنف».

وأورد المغني الأسترالي نيك كايف منشورا جاء فيها «أوكرانيا، نحن معك، ومع كل من يعارضون هذا العمل الوحشي في روسيا». وورد موقف مشابه على حساب فرقة «غوريلاز» الافتراضية التي أطلقها القائد السابق لفرقة «بلور» دامون ألبارن. وقد ألغت الفرقة المحطات الروسية ضمن جولتها العالمية.

وحرص مغني فرقة «فرانتز فرديناند» الإسكتلندية وعازف الغيتار فيها أليكس كابرانوس على أن يميز على حساباته الاجتماعية بين إدارة فلاديمير بوتين وبين التراث الثقافي لروسيا، فانتقد ما وصفه بـ «غزو الدولة الروسية لأوكرانيا» لكنه أشاد بروسيا كونها «دولة عظيمة ألهمت فرقتنا من خلال فنها وأدبها».

فليتوود ماك

ولم يتوان البعض الآخر عن استخدام تعابير أكثر ضراوة، كمغنية فرقة «فليتوود ماك» ستيفي نيكس التي شبهت بوتين على شبكاتها بأنه «هتلر عائد ليطاردنا» ، متمنيا أن ينتهي به الأمر «بالتحول إلى غبار».

ولجأت مادونا عبر حسابها على إنستغرام إلى مقارنة مشابهة من خلال مقطع فيديو يتضمن توليفا لمشاهد مصورة لهتلر وبوتين، مرفقة بأغنيتها Sorry التي جاء في كلماتها «لقد استمعت إلى أكاذيبك وقصصك / لست نصف الرجل الذي تدعيه».

ونشر ديفيد غيلمور، أبرز أعمدة فرقة «بينك فلويد، الذي كشف أن زوجة ابنه أوكرانية، تغريدة اعتبر فيها أن «على بوتين أن يرحل». وسحبت كل أعمال «بينك فلويد» (منذ العام 1987) وديفيد غيلمور منفردا من منصات البث التدفقي الروسية والبيلاروسية تعبيرا عن «الإدانة الشديدة للغزو الروسي».

وسلطت الشبكات الاجتماعية لمهرجان «يوروسونيك» الهولندي الضوء على فنانين من أوكرانيا مثل أليونا أليونا، وهي معلمة روضة أطفال سابقة تغني الراب باللغة الأوكرانية.