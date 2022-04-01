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كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 03:09 مساء
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث
ويل سميث يصفع كريس روك على مسرح حفلة «الأوسكار» في هوليوود، 27 مارس 2022 (أ ف ب)
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كانت الشرطة مستعدة لتوقيف النجم الأميركي ويل سميث، بعد صفعه الفكاهي كريس روك، مساء الأحد، حسب ما أكد منتج احتفال جوائز الأوسكار ويل باكر.

وكان باكر موجودا إلى جانب روك عندما حضرت الشرطة للتحدث مع الأخير بعد الواقعة، وفق «فرانس برس».

وأشار باكر لقناة «ABC» إلى أن شرطيين توجهوا إلى روك بالقول «مستعدون لإحضاره فورا، يمكنك تقديم شكوى ونستطيع توقيفه».

وأوضح باكر أن روك لم يرغب في أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة، مضيفا أن إجابة روك كانت بـ«كلا» عندما شرح له الشرطيون الخيارات المتاحة أمامه وسألوه ما إذا كان يرغب في أن يتخذوا أي تدبير.

وأعلنت شرطة لوس أنجليس مساء الأحد أن روك رفض تقديم شكوى ضد سميث، لافتة إلى أن أي ملاحقة قضائية لم يُباشَر بها في هذه المرحلة.

صفعة ويل سميث
وكان ويل سميث اعتلى المسرح غاضبا لصفع كريس روك بعيد إطلاق الأخير دعابة بشأن الرأس الحليق لزوجته جايدا سميث المصابة بداء الثعلبة.

وقدم الممثل (53 عاما) والحائز جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم «كينغ ريتشارد» اعتذارات علنية لروك وللأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها».

وبدأت الأكاديمية الأربعاء النظر في «الإجراءات التأديبية الواجب اتخاذها» في حق سميث، ومن المرتقب أن تعقد اجتماعا في 18 أبريل لاتخاذ قرارها.

وأكدت الأكاديمية أنها طلبت من سميث مغادرة الاحتفال بعدما حصل لكنه رفض.

-صفعة ويل سميث تسهم في إنعاش عدد مشاهدي «الأوسكار»

وأكد باكر في مقابلته مع ABC التي نُشر مقتطف منها وستُعرض كاملة الجمعة، أنه لم يتحدث إلى سميث.

وكان تحدث روك علنا عن الواقعة للمرة الأولى مساء الأربعاء، بعد فترة وجيزة من اعتلائه أحد المسارح في بوسطن لتقديم أداء.

وقال «ما زلت أستوعب ما حصل، وفي مرحلة معينة سأتحدث عن الواقعة وسيكون الأمر جديا ومضحكا في الوقت نفسه».

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