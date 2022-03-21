الاحتفال بمئوية اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون» في مهرجان «الإسماعيلية»

القاهرة - بوابة الوسط

يقيم مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» في السابعة والنصف مساء الإثنين، احتفالية لمناسبة مئوية اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون».

ويفتتح برنامج الحفل كل من الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار والدكتورة رحمة منتصر، ثم يتبع ذلك عرض فيلم «كرسي توت عنخ آمون الذهبي» والذي تم ترميمه من قبل المهرجان.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار احتفال المهرجان بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون و 200 عام على فك رموز حجر رشيد.

فيلم «كرسي توت عنخ آمون» من إنتاج الهيئة العامة للآثار المصرية العام 1982، ومدته 43 دقيقة، وهو من إخراج شادي عبدالسلام ومونتاج الدكتورة رحمة منتصر.

مهرجان «الإسماعيلية» يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، سنويًّا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في العام 1991.